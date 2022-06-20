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Большинство жителей Бурятии проведут летний отпуск на Байкале

Большинство жителей Бурятии проведут летний отпуск на Байкале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За границу поедут всего 7% опрошенных

Центр управления регионом (ЦУР) Бурятии провёл социологическое исследование по поводу планов жителей республики на летний отдых.

Одним из главных вопросов был вопрос о географии планируемого отдыха. Как оказалось, подавляющее большинство респондентов планируют отдохнуть в пределах родной Бурятии. 64% собираются съездить на Байкал или посетят другие туристические места республики. По России собираются путешествовать 21% опрошенных, а за границу поедут всего 7%.

Второй вопрос касался предпочтений жителей республики в том, с кем они собираются отдыхать. 57% опрошенных отдыхать будут с семьей и родственниками. В компании с друзьями отдохнут 22%, со своими детьми отправятся путешествовать 20%. Примечателен тот факт, что 11% опрошенных собираются отдохнуть в гордом одиночестве.

Так же ЦУР интересовался вопросом какой вид отдыха предпочитают жители Бурятии. Безоговорочное лидерство здесь занимает пляжный отдых – его предпочитают 42% опрошенных. Экскурсионно-познавательные и лечебно-оздоровительные виды туризма предпочитают по 25% респондентов. Рыбалку или охоту любят 9% жителей Бурятии, а путешествия ради шоппинга – 6%.

На вопрос о предпочтительном месте проживания во время отдыха жители Бурятии ответили так: 28% планируют остановится в гостевых домах у частных лиц, 22% - на туристических базах, в гостиницах предпочитают отдыхать 19% опрошенных. Отдых же на лоне природы в палатке устраивает 14% опрошенных.

ЦУР Бурятии поинтересовался у жителей Бурятии и финансовым вопросом – сколько денег планируют потратить они на летний отдых? 38% опрошенных хотят отдохнуть бюджетно, потратив до 5 тысяч рублей на одного человека. От 5 до 10 тысяч рублей на человека потратят 31% опрошенных. 20% опрошенных потратят от 10 до 30 тысяч рублей. 8% планируют потратить около 50 тысяч рублей на человека. Дорого и богато отдохнут 3% жителей республики: 2% потратят в пределах 100 тысяч, а 1% - от 100 тысяч рублей и выше.

Байкал отпуск

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