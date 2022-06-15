Соревнования были посвящены Дню России
11 июня в Улан-Удэ прошла традиционная спартакиада среди территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Бурятии, посвящённая Дню России. Также в этом году соревнования были посвящены столетию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
Команды соревновались в волейболе, мини-футболе, лёгкой атлетике, а также в настольном теннисе, шахматах. Кроме этого, в первый раз в этом году участники спартакиады приняли участие в состязаниях по дартсу.
По итогам всех соревнований первое общекомандное место завоевала команда отделения пенсионного фонда Российской Федерации по РБ, состоящая из опытных спортсменов. Вторыми стали сотрудники управления федеральной налоговой службы по Бурятии. Тройку призёров замкнула команда республиканского управления федерального казначейства.
Все команды были награждены дипломами и ценными призами, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РБ.
В Бурятии состоялась спартакиада «федералов»
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