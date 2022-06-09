Валюта помещена в камеру хранения
11 700 незаконно перемещаемых долларов США выявили в Наушках бурятские таможенники у пассажира международного поезда Иркутск - Улан-Батор. Поезд следовал из России в Монголию.
При проведении таможенного контроля мужчина заявил, что не имеет товаров, запрещённых к перемещению через границу. Но при осмотре ручной клади инспектор обнаружил 11 700 долларов.
Со 2 марта 2022 года, согласно указу президента, за границу можно вывозить наличную валюту в сумме не более 10 тысяч долларов США.
На пассажира возбудили дело об административном правонарушении. Деньги помещены в камеру хранения вещественных доказательств до принятия законного решения.
- Ограничение на вывоз не распространяется на российские рубли, однако если вывозимая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, их также надо задекларировать. Декларирование денежных средств не влечёт уплату налогов, сборов, пошлин. Ввозить наличные деньги можно в любой валюте и любом количестве. Но при ввозе наличной валюты в эквиваленте более 10 тысяч долларов США, сумму также нужно внести в пассажирскую таможенную декларацию, - пояснил начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Вреж Татевосян.
Бурятские таможенники изъяли у пассажира поезда почти 12 тысяч долларов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обучение проходит с упором на освоение опыта современных вооружённых конфликтов
Валюта помещена в камеру хранения
С 8 июня штрафы для виновников лесных пожаров выросли в десять раз
В микрорайоне проверят весь жилой массив в поисках собак на самовыгуле
Бямбажав Борхуу был талантлив не только как артист, но и как педагог-постановщик цирковых номеров и режиссер шоу-программ
Всего 9% заявили, что наличие подушек для них не имеет значения
Самолёты отправляются с полной загрузкой
Последний пожар был 6 июня
Долг по зарплате составил 30 млн рублей
Вопрос решался через суд
На территории Донбасса работают 500 добровольцев
По закону мужчина не имеет права на охоту
Соревнования начнутся в 10:00
В нём примут участие солисты театров России, Беларуси и Сербии
Местами кратковременные дожди, грозы