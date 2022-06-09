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Бурятские таможенники изъяли у пассажира поезда почти 12 тысяч долларов

Бурятские таможенники изъяли у пассажира поезда почти 12 тысяч долларов
Общество,  Фото:Бурятская таможня
 Валюта помещена в камеру хранения

11 700 незаконно перемещаемых долларов США выявили в Наушках бурятские таможенники у пассажира международного поезда Иркутск - Улан-Батор. Поезд следовал из России в Монголию.

При проведении таможенного контроля мужчина заявил, что не имеет товаров, запрещённых к перемещению через границу. Но при осмотре ручной клади инспектор обнаружил 11 700 долларов.

Со 2 марта 2022 года, согласно указу президента, за границу можно вывозить наличную валюту в сумме не более 10 тысяч долларов США.

На пассажира возбудили дело об административном правонарушении. Деньги помещены в камеру хранения вещественных доказательств до принятия законного решения.

- Ограничение на вывоз не распространяется на российские рубли, однако если вывозимая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, их также надо задекларировать. Декларирование денежных средств не влечёт уплату налогов, сборов, пошлин. Ввозить наличные деньги можно в любой валюте и любом количестве. Но при ввозе наличной валюты в эквиваленте более 10 тысяч долларов США, сумму также нужно внести в пассажирскую таможенную декларацию, - пояснил начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Вреж Татевосян. 
Таможня

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