Бурятские таможенники изъяли у пассажира поезда почти 12 тысяч долларов

Общество, Фото: Бурятская таможня

Валюта помещена в камеру хранения



11 700 незаконно перемещаемых долларов США выявили в Наушках бурятские таможенники у пассажира международного поезда Иркутск - Улан-Батор. Поезд следовал из России в Монголию.



При проведении таможенного контроля мужчина заявил, что не имеет товаров, запрещённых к перемещению через границу. Но при осмотре ручной клади инспектор обнаружил 11 700 долларов.



Со 2 марта 2022 года, согласно указу президента, за границу можно вывозить наличную валюту в сумме не более 10 тысяч долларов США.



На пассажира возбудили дело об административном правонарушении. Деньги помещены в камеру хранения вещественных доказательств до принятия законного решения.



- Ограничение на вывоз не распространяется на российские рубли, однако если вывозимая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, их также надо задекларировать. Декларирование денежных средств не влечёт уплату налогов, сборов, пошлин. Ввозить наличные деньги можно в любой валюте и любом количестве. Но при ввозе наличной валюты в эквиваленте более 10 тысяч долларов США, сумму также нужно внести в пассажирскую таможенную декларацию, - пояснил начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Вреж Татевосян.

