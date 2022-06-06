В Бурятии состоится фестиваль исторической реконструкции

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Будет проведён турнир по историческому фехтованию



25 июня в столице Бурятии пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Восточные рубежи России». Мероприятие проведут с 13:00 до 18:00 на территории этнографического музея народов Забайкалья.



В программе дня исторической реконструкции будут представлены интерактивные площадки, связанные с военным делом, ремёслами, повседневной жизнью, которые охватят период от эпохи средневековья до Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Также состоится турнир по историческому фехтованию. Будет организовано лучное стрельбище, проведены мастер-классы и выставки.



Участниками фестиваля станут военно-исторические клубы Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска, Томска, Петровск-Забайкальского и Хабаровска, сообщает центр «Живая история».



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