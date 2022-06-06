Будет проведён турнир по историческому фехтованию
25 июня в столице Бурятии пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Восточные рубежи России». Мероприятие проведут с 13:00 до 18:00 на территории этнографического музея народов Забайкалья.
В программе дня исторической реконструкции будут представлены интерактивные площадки, связанные с военным делом, ремёслами, повседневной жизнью, которые охватят период от эпохи средневековья до Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Также состоится турнир по историческому фехтованию. Будет организовано лучное стрельбище, проведены мастер-классы и выставки.
Участниками фестиваля станут военно-исторические клубы Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска, Томска, Петровск-Забайкальского и Хабаровска, сообщает центр «Живая история».
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится фестиваль исторической реконструкции
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Будет проведён турнир по историческому фехтованию
В водоёмах и лужах может обитать краснокнижное земноводное
В рамках мероприятия пройдёт ежегодный съезд шаманов России
Бурятия примет первую Байкальскую ассамблею музеев Дальнего Востока
Спортсмены республики отличились в прохождении водных дистанций
В Иркутской области провели церемонию открытия туристического сезона
Услуга будет предоставляться до конца этого года
На выставке в Забайкалье было представлено свыше 150 животных
Путёвку в межрегиональный финал получили спортшкола №6 и «Спарта»
Победителем стал отряд «Прометей»
Новинкой праздника стал конкурс «Байкальской ухи»
Спектакль коллектива выиграл номинацию «Лучшая работа художника по куклам»
Победителями стали «УВО Росгвардия», «УФСИН» и «Сокол»
В пятый раз им стал баскетбольный клуб «Лара»
Победу во «взрослых» категориях праздновали уланудэнцы