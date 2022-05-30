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80-летняя жительница Бурятии с трудом добилась перерасчёта пенсии

80-летняя жительница Бурятии с трудом добилась перерасчёта пенсии
Общество,  Фото:pixabay.com.
В деле разбиралась прокуратура

Пенсионерка из Кижингинского района Бурятии не могла сделать перерасчёт пенсии. Пожилая женщина обратилась в прокуратуру.

Как выяснила прокурорская проверка, из-за имевшихся неточностей в записях актов гражданского состояния о дате рождения у женщины отсутствовала возможность для обращения в отделение пенсионного фонда России за перерасчётом размера страховой пенсии в связи с достижением ею 80 лет.

Прокуратура направила иск об аннулировании одной записи акта о рождении и внесении изменений в другую. Суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу. После прокурорского вмешательства женщина обратилась в отделение пенсионного фонда России за перерасчётом размера страховой пенсии в связи с достижением возраста, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура

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