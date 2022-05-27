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В Улан-Удэ предприятие не сообщило о вакансии в центр занятости

В Улан-Удэ предприятие не сообщило о вакансии в центр занятости
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, руководство ООО «Аква» с февраля текущего года не приняло меры по предоставлению в ГКУ «Центр занятости населения» сведений о наличии вакантного рабочего места в установленный законом срок.

Было возбуждено административное дело по статье «Непредоставление сведений, предоставление которых предусмотрено законом». По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено судом к административной ответственности.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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