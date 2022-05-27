В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, руководство ООО «Аква» с февраля текущего года не приняло меры по предоставлению в ГКУ «Центр занятости населения» сведений о наличии вакантного рабочего места в установленный законом срок.
Было возбуждено административное дело по статье «Непредоставление сведений, предоставление которых предусмотрено законом». По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено судом к административной ответственности.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ предприятие не сообщило о вакансии в центр занятости
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