В Иркутске отметят День цветения сакуры

Общество, Фото: Иркутский ботанический сад

Также здесь состоится «Ночь в Ботаническом саду



В ботаническом саду Иркутского госуниверситета проходит массовое цветение яблонь, груш, вишни, миндаля и абрикосов. Однако символом праздника «День цветения сакуры», который пройдёт здесь 22 мая, станет сибирская «сакура» или, как она правильно называется специалистами, Луизеания трёхлопастная. В период цветения растение украшено красивыми маленькими «розочками».



В «День цветения сакуры гостям» предложат не только экскурсию по распускающемуся парку (12+). Посетители вместе с преподавателем кафедры новейшей русской литературы ИГУ Екатериной Сумароковой обсудят образы Японии в русской поэзии (16+). Для детей и заинтересованных взрослых запланированы мастер-классы: «Сакура» (6+) по рисованию в японской монохромной технике «Суми-э» и «Японский веер» (6+).



Также в этот день будет доступна специально разработанная и подготовленная фотозона с цветущей сакурой и выставка флейт «Звуки Востока» (6+). Праздничную атмосферу создаст ансамбль «Лотос» с музыкальным выступлением на традиционных корейских инструментах самуль (6+). Мероприятие пройдёт 22 мая с 16:00 до 18:00.



Кроме этого, 21 мая здесь состоится «Ночь в Ботаническом саду». Гостей ждут экскурсии по цветущему дендрарию (12+), экспозиция «Ботанические звуки» (6+), астрономическая площадка (6+) и мастер-класс «Легендарные растения» (12+). Для детей задумана интерактивная площадка «В некотором Царстве…» (6+) и занятие с микроскопом «Мир в капле воды» (6+). Атмосферу праздника дополнят выступление народного ансамбля «Иркутяночка» (12+) и музыкально-поэтический концерт «Точка отсчёта» (12+).



Также весь вечер гостей будут угощать чаем с сибирскими травами из старинного самовара. Начало «Ночи в Ботаническом саду» в 18:00, сообщает управление информационной политики ИГУ.



