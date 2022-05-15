Самый большой праздник буддистов отметят в дацанах Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Этот день в году считается самым сильным энергетическим днём для накопления добродетели



16 мая - самый большой праздник для буддистов России и мира.



В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России 15, 16, 17 мая пройдут хуралы, посвящённые Будде Шакьямуни. 16 мая - основной день.



В преддверии великого праздника для буддистов всего мира – «Весак», который будет 16 мая (день рождения Будды Шакьямуни – «Джаянти», Просветление Будды Шакьямуни «Бодхи», уход в Нирвану – «Паринирвана»), в дацанах Бурятии пройдут молебны «Дончод Хурал», что означает в переводе «Тысячи подношений».



- В самый священный по своей сути месяц, согласно лунному буддийскому календарю - 4-ый месяц в году, называемый «Буянтай сара», Дончод Хурал пройдёт в три основных дня месяца 15, 16, 17 мая. В первый день, 15 мая, ламы читают священные сутры из Ганжура - слова Будды (основного труда Будды Шакьямуни), - объясняют в Сангхе.



16 мая – основной день хурала. Пройдут торжественные хуралы, посвящённые Будде Шакьямуни в течение всего дня (подношение Мандалы, восхваление, чтение сутр и текстов учения Будды и т.д.).



В этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение Будды в царской семье рода Шакьев (более 2800 тыс. лет назад), достижение им полного Просветления в 35 лет и уход в Нирвану на 81-м году жизни.



- С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. Добродетели, совершённые в этот день, увеличиваются. В этот день, 16 мая, также можно совершать гороо – круговой обход вокруг священного места: дацана или ступы. Это считается одной из лучших практик очищения, - отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России.



17 мая – завершающий день. Ламы проведут хурал, посвящённый хранителям своего дацана. У каждого дацана свои хранители - Сахюусаны.



Пятнадцатый лунный день четвёртого месяца в разное время своей жизни был выбран Буддой Шакъямуни для совершения трёх великих деяний: рождения более 2800 лет назад, Просветления в 35 лет и ухода в Паринирвану на 81 году жизни, поэтому для буддистов это тройной самый большой праздник в году.



В течение всего месяца буддисты России, Тибета, Непала, Бутана, Ладакха в Индии, а также все, практикующие буддизм, ставят перед собой задачу почтить жизнь Будды в особом порядке: активно проделывая различные практики и ритуалы, участвуя в медитационных ретритах, совершая паломничество в священные буддийские места, организуя учения лам, молитвенные собрания, подношения, раздачу милостыни и пищи нуждающимся и многое другое.



В основной день нужно посвятить себя духовной практике и сделать упор на накоплении заслуг. Считается, что результат ваших деяний в этом месяце увеличиваются в сто тысяч раз, а 16 мая, на 15 лунный день, в миллионы раз.



И это не просто слова, об этом упоминал сам Будда в сутрах: если верующие в эти особенные дни будут посещать святые места, где есть его изображения, молиться, совершать добрые поступки, то каждый из них накопит неизмеримое количество заслуг. Этот день в году считается самым сильным энергетическим днём для накопления добродетели.



В течение дня желательно воздерживаться от чрезмерного употребления мяса (исключение: по состоянию здоровья и детям в возрасте до 16 лет) и полностью исключить употребление спиртных напитков, табакокурения.



Считается, что духовная практика, благие дела, начатые в этот месяц, непременно будут успешно завершены и принесут плоды, очистят нашу карму и позволят сделать существенный шаг вперёд в духовном продвижении. Также это время считается особенно благоприятным для очистительных практик.

