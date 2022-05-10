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В Улан-Удэ проводится углубленная диспансеризация

В Улан-Удэ проводится углубленная диспансеризация
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным ВОЗ, последствия и осложнения после новой коронавирусной инфекции испытывает каждый 10-й переболевший

Перенесённая новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы организма человека, однако наиболее часто отмечаются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Исследования, направленные на контроль деятельности органов дыхания, сердца и сосудов, входят в программу углубленной диспансеризации. Ключевая цель – выявить патологические изменения, возникшие в связи с перенесенной коронавирусной инфекцией и направить усилия на предотвращение осложнений.

Первый этап углубленной диспансеризации включает:
- измерение сатурации, т.е. насыщение крови кислородом;
- тест с 6-минутной ходьбой, проводится только пациентам у кого при исходной сатурации процент кислорода составлял более 94, без жалоб на одышку, отёки;
- спирометрия;
- определение концентрации Д-димера в крови (у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции);
- рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);
- общий (клинический) анализ крови, развёрнутый биохимический анализ крови.

По итогам анкетирования и результатам исследований I этапа диспансеризации (в том числе углубленной) врач-терапевт может направить на дополнительные обследования в рамках II этапа, а также вне рамок диспансеризации.

Дополнительные обследования назначаются только по итогам первого этапа диспансеризации, по назначению врача. Включают в себя: дуплексное сканирование вен нижних конечностей, компьютерная томография лёгких, эхокардиография.

Кто может пройти углубленную диспансеризацию?

Лица старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию со второго месяца после выздоровления. Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенной новой коронавирусной инфекции, для этого ему необходимо подать заявление.

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике, к которой вы прикреплены. Например, для прохождения диспансеризации в поликлинике №1 города Улан-Удэ необходимо быть прикреплённым к этой поликлинике. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

ГБУЗ «Городская поликлиника №1»
График работы:
- с 8:00-16:00, пн-пт;
- с 9:00-15:00, сб.
Адрес: ул. Каландаришвили, 27, 1 этаж, кабинет №6.
По предварительной записи. Телефон для записи: 57-57-95, 37-34-34 (график работы call-центра: 8:00-20:00, пн-пт; 9:00-15:00, сб).
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