Квадроцикл легко покорит бездорожье, а также пройдёт в болотистой местности
На вооружение лесхозов в Бурятии продолжает поступать новая лесопожарная техника. Так, сотрудники Курумканского лесхоза встретили новый квадроцикл, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Это очень хорошая и надёжная техника. Квадроцикл легко покорит бездорожье, а также пройдёт в болотистой местности. Помню, как в 2016 году в верховье реки Гарга возник лесной пожар. Из-за сложной болотистой местности, людей и оборудование пришлось доставлять вертолётом. Пожар тушили больше месяца, продукты доставляли тяжёлой грузовой техникой и вертолетом. Если бы у нас тогда был такой квадроцикл, то доставить продукты и оборудование было проще, и мы быстрее бы ликвидировали лесной пожар, - рассказал руководитель Курумканского лесхоза Вячеслав Молоков.
Лесники используют квадроцикл для доставки лесопожарного оборудования и воды, а также для разведки лесного пожара.
Ранее в лесхозы Курумканского района поступило девять единиц лесопожарной техники: вахтовый автомобиль, тракторы и автомобили повышенной проходимости.
В Бурятии лесникам вручили новый квадроцикл
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