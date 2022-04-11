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Жители Бурятии могут увидеть «Лицезрию»

Жители Бурятии могут увидеть «Лицезрию»
Общество,  Фото:минкультуры РБ
В музее прошло открытие выставки художницы Марины Бадмаевой

9 апреля в художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ открылась персональная выставка молодой художницы Марины Бадмаевой «Лицезрея».

Впервые Марина презентует свои работы на родине.

Среди почётных гостей на мероприятии присутствовали доктор геолого-минералогических наук, Почётный работник высшего образования России, профессор Иркутского Национального исследовательского технического университета, заведующая кафедры ювелирного дизайна и технологий Раиса Лобацкая, председатель АНО «Ая Ганга» Руфина Уюина, генеральный директор ООО «Снежный Барс» Виталий Раднаев, председатель Бурятского отделения Всероссийской творческой организации «Союз художников России» Евгений Болсобоев, родные, друзья и коллеги Марины.


Открыл вечер мистический перформанс «Маски», проведённый Руфиной Уюиной. Также подарком для всех гостей стало исполнение романсов солисткой Бурятского академического театра Оперы и Балета, лауреатом международных конкурсов Аюной Бадиевой.

Марина Бадмаева родом из Бурятии, села Ярикто, Баргузинского района. Сейчас она живёт и работает в Санкт-Петербурге. На выставке представлено 26 живописных работ, а также 17 ювелирных авторских украшений. В её работах можно увидеть различные техники и материалы, такие как фотополимерный пластик, штукатурная смесь, техника папье-маше и другие. Она совершенствует композиции, усложняя не только работу с художественными материалами, но и подачу своей философии, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.


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