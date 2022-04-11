Дорожные полицейские провели тематические инструктажи
В Улан-Удэ сотрудники пропаганды БДД районных подразделений Госавтоинспекции провели «Марафон безопасности» для юных участников дорожного движения. Массовое мероприятие состоялось в рамках ежегодных учебно-методических сборов для инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения.
В парке и скверах столицы Бурятии автоинспекторы провели тематические инструктажи безопасности с детьми и их родителями по правилам законопослушного поведения на дороге. Основной акцент сотрудники ГИБДД сделали на вопросах безопасности маленьких пешеходов и юных велосипедистов. Ребятам напомнили, как правильно вести себя на проезжей части, переходить дорогу по пешеходному переходу и избегать аварийных ситуаций. Школьников старшего возраста предупредили об опасности использования мобильного телефона и прослушивания музыки при переходе проезжей части. Родителям несовершеннолетних рекомендовали с самого юного возраста личным примером учить безопасному поведению на дороге.
По словам организаторов, пропагандистский десант сотрудников ГИБДД вызвал интерес у посетителей парка и сквера. Взрослые и дети внимательно слушали автоинспекторов и обещали следовать правилам дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В парках Улан-Удэ прошёл «Марафон безопасности»
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