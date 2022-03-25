О том, каким будет апрель, рассказали синоптики
Бурятский гидрометцентр опубликовал краткий прогноз на апрель 2022 года. Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям республики во втором весеннем месяце.
Так, средняя месячная температура воздуха ожидается выше на 1-2 градуса тепла. Местами по южной половине республики около средних многолетних значений.
Что касается осадков, то на большей части территории их будет меньше среднего многолетнего количества, то есть будет сухая погода. Однако местами по южным районам - около, по северу – больше климатической нормы.
Бурятию ждёт тёплый апрель
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