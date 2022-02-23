Воспитанница Бурятской цирковой школы стала лауреатом госпремии

Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».



Ученица 7 класса Бурятской цирковой школы Анна стала лауреатом государственной премии Республики Бурятия для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.



Как рассказали в республиканской цирковой школе, Ане 14 лет, она специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».



Будущая артистка занимается под руководством педагога Энхжаргала Энхцацрала и активно принимает участие в творческой жизни цирковой школы.



Анна в составе групповых номеров – «Тигрята», «Лотос», «Богини Байкала», «Галай амисхал» (Дыхание огня), где является «верхней» - находясь на самой вершине всех трюковых «пирамид», не раз становилась победителем во всероссийских и Международных конкурсах циркового искусства.



Достижения восходящей циркачки - результат слаженной, кропотливой и упорной работы всей группы девочек и педагогов бурятского циркового искусства.





