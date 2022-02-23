Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».
Ученица 7 класса Бурятской цирковой школы Анна стала лауреатом государственной премии Республики Бурятия для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.
Как рассказали в республиканской цирковой школе, Ане 14 лет, она специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».
Будущая артистка занимается под руководством педагога Энхжаргала Энхцацрала и активно принимает участие в творческой жизни цирковой школы.
Анна в составе групповых номеров – «Тигрята», «Лотос», «Богини Байкала», «Галай амисхал» (Дыхание огня), где является «верхней» - находясь на самой вершине всех трюковых «пирамид», не раз становилась победителем во всероссийских и Международных конкурсах циркового искусства.
Достижения восходящей циркачки - результат слаженной, кропотливой и упорной работы всей группы девочек и педагогов бурятского циркового искусства.
Воспитанница Бурятской цирковой школы стала лауреатом госпремии
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