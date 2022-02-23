 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 февраля

22 февраля

Популярное

Воспитанница Бурятской цирковой школы стала лауреатом госпремии

Общество, 
Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».

Ученица 7 класса Бурятской цирковой школы Анна стала лауреатом государственной премии Республики Бурятия для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.

Как рассказали в республиканской цирковой школе, Ане 14 лет, она специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».

Будущая артистка занимается под руководством педагога Энхжаргала Энхцацрала и активно принимает участие в творческой жизни цирковой школы.

Анна в составе групповых номеров – «Тигрята», «Лотос», «Богини Байкала», «Галай амисхал» (Дыхание огня), где является «верхней» - находясь на самой вершине всех трюковых «пирамид», не раз становилась победителем во всероссийских и Международных конкурсах циркового искусства.

Достижения восходящей циркачки - результат слаженной, кропотливой и упорной работы всей группы девочек и педагогов бурятского циркового искусства.


цирк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Конституции Бурятии исполнилось 28 лет
Конституции Бурятии исполнилось 28 лет
Общество, 23.02.2022
Историческое событие состоялось в 1994 году
Воспитанница Бурятской цирковой школы стала лауреатом госпремии
Общество, 23.02.2022
Анна специализируется в жанре пластической акробатики - «каучук».
Бурятская таможня передаст в музей старинную швейную машину
Бурятская таможня передаст в музей старинную швейную машину
Общество, 23.02.2022
Ручная швейная машинка Singer была изъята у гражданина Монголии
С улиц Улан-Удэ снег вывозят «КамАЗами»
С улиц Улан-Удэ снег вывозят «КамАЗами»
Общество, 23.02.2022
Работа идёт круглосуточно
Со льда Байкала спасли изюбря
Со льда Байкала спасли изюбря
Общество, 23.02.2022
Животное судя по всему, спасалось от волков и выбежало на акваторию
В Улан-Удэ для солдат-срочников приготовили 37-килограммовый торт
В Улан-Удэ для солдат-срочников приготовили 37-килограммовый торт
Общество, 23.02.2022
В роли кондитеров выступили городские депутаты
Юные дзюдоисты из Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Юные дзюдоисты из Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Общество, 23.02.2022
Спортсмены из Бурятии продолжат борьбу за возможность попасть на первенство России
В Бурятии фотовушка «поймала» сибирского горного козла
В Бурятии фотовушка «поймала» сибирского горного козла
Общество, 23.02.2022
Козероги живут среди снегов на отвесных скалах
На севере Бурятии начали курсировать новые купейные вагоны
На севере Бурятии начали курсировать новые купейные вагоны
Общество, 23.02.2022
У поезда Северобайкальск – Москва обновился вагонный парк
В Иркутске разыграют кубок олимпийского чемпиона
В Иркутске разыграют кубок олимпийского чемпиона
Общество, 23.02.2022
Турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» получил статус всероссийских соревнований
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
Общество, 23.02.2022
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова
В Улан-Удэ проведут городской турнир по шахматам
В Улан-Удэ проведут городской турнир по шахматам
Общество, 23.02.2022
В нём примут участие женщины старше 45 лет
Буряты Прибайкалья соберутся на форум в Иркутске
Буряты Прибайкалья соберутся на форум в Иркутске
Общество, 23.02.2022
В его работе примут участие 200 делегатов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^