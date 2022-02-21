В Бурятии назвали победителей конкурса «Art round – 2021»

Молодые художники соревновались в четырёх номинациях



В Бурятии подведены итоги третьего всероссийского конкурса молодых художников «Art round – 2021». Более тысячи молодых художников из 50 регионов России и соседних стран: Украина, Белоруссия, Донецкая народная республика – в возрасте от 14 до 35 лет прислали заявки для участия в конкурсе в четырёх номинациях: «Живопись», «Графика», «ДПИ» и «Скульптура».



Жюри, состоящее из художников и искусствоведов Бурятии, оценило каждую работу конкурсанта. Предпочтение было отдано работам с выразительным пластическим и цветовым решением, создающим яркие убедительные образы.



Как сообщает пресс-служба ВСГИК, наибольшее количество работ, отобранных для онлайн-выставки, представлено в номинации «Живопись» – 144 произведения и в номинации «Графика» – 85. Почти все работы выполнены на высоком профессиональном уровне, поэтому выбор лауреатов был достаточно сложным. По предложению председателя жюри введены поощрительные дипломы по жанрам (пейзаж и натюрморт) в этих номинациях для каждой возрастной группы.



«Декоративно-прикладное искусство»

Диплом I степени – Гилёва П.В. – «Хозяюшки» комбинированная техника, глина, п. Маслянино, Новосибирская обл.;

Диплом II степени –Ушакова В.А. – «Где щи, там и нас ищи», роспись по дереву, акрил, г. Омск;

Диплом III степени – Исаева Е.С. – «Птицы», холодный батик, г. Омск;

Диплом I степени – Чебыкина А.С.– комплект украшений «Полярный мак», инкрустация, рог оленя, бивень мамонта, эпоксидная смола, пастель, проволока, г. Норильск, Красноярский край;

Диплом II степени – Березюк Е.Н. – коллекция «Времена года», горячая эмаль, финифть, медь, мельхиор, надглазурные краски, Московская область, г. Мытищи;

Диплом III степени –Петрова З.В.– «Культуры древняя столица», холуйская лаковая миниатюрная живопись, папье-маше, темпера, г. Псков;

Диплом I степени – Щербицкая Н.С.– «Отражение», гравировка, роспись, керамика, глазурь, г. Омск;

Диплом II степени – Воронина Ю.В.– «Слон Северин» (лепка, глина, золото, дерево), г. Омск;

Диплом III степени – Цепко Д.Д, - «Когда цветёт папоротник», лепка, ковка, глина, медь, Челябинская область, г. Магнитогорск.



«Графика»

Диплом I степени – Габагуева С.Э. – «Окно» (линогравюра), Забайкальский край, г. Борзя;

Диплом II степени – Ворончихина Е.О.– «Осенние яблочки», сграффито, масляная пастель, гуашь, Красноярский край, г. Лесосибирск;

Диплом III степени – Бжицких Ю.Е. – «Хоккей», цветная линогравюра, Еврейская автономная область, г. Биробиджан;

Лучший графический натюрморт - Зориктуева А.Э.– «Натюрморт со стулом» (карандаш), Бурятия, г. Улан-Удэ;

Диплом I степени – Крикунова Т.П.– «Стройка», тушь, карандаш, цветной карандаш, Красноярский край, г. Красноярск;

Диплом II степени – Доржиева Р.А. – «Тунка», цифровой коллаж, Бурятия, г. Улан-Удэ;

Диплом III степени – Чурсанова М.С. – «Процесс», бум., карандаш, акварель, г. Воронеж;

Лучший графический натюрморт – Эпов А.А.– «Натюрморт со стулом», мягкий материал, г.Новосибирск;

Диплом I степени – Ютеев А.А.- триптих «Герой», планшет тонированный, белый и красный карандаш, республика Алтай, г. Горно-Алтайск;

Диплом II степени – Григорьев Н.С. – триптих «Пожары в Якутии», техн. офорт, акватинта, Республика Саха(Якутия), г. Якутск;

Диплом III степени –Карабчук Д.С.– «Другие» (диптих), смеш. техника, бумага, г. Красноярск;

Лучший графический пейзаж - Камилова А.Р. – «Могох», тушь, перо, цв. бум., республика Дагестан, г. Махачкала.



«Живопись»

Диплом I степени – Козлова И.С.– «Аргиш в Норильске», бум., гуашь, г. Норильск;

Диплом II степени – Лушникова Д.Е. – «Колокольный звон», бум., гуашь, г. Красноярск;

Диплом III степени – Банникова Д.А.– «Утренняя дойка», бум., гуашь, Пензенская обл., г. Сердобск;

Диплом I степени – Мекле Д.– «Белый натюрморт», бум., акварель, г. Новосибирск;

Диплом II степени – Шахова Ю.С. – «Натюрморт с трубой», смешанная техника, г. Омск;

Диплом III степени – Ахтырская Е.А.– «Натюрморт со скрипкой», холст, масло, г. Санкт-Петербург;

Диплом I степени – Епанина М.С.– «После Ченслера», холст, масло, Архангельская обл., г. Северодвинск;

Диплом II степени – Крикунова Т.П.– «Искра стали», холст, масло, г. Красноярск;

Диплом III степени – Бортяева Т.Е.– «Лиза», бум., гуашь, Мордовия, г. Саранск;

Диплом I степени – Курышева Е.А. – «Натюрморт Военный», бум., гуашь, Мордовия, г. Саранск

Диплом II степени – Пасынков О.В. – «Натюрморт с баяном», холст, масло, г. Новосибирск;

Диплом III степени – Мокрова А.И.– «Три граната и лимон», холст, масло, г. Иркутск;

Диплом I степени – Заровняев Ф.Н.– «Мечта о небе», холст, масло, республика Саха(Якутия);

Диплом II степени – Михайлина А.О.– «Душа Алтая», холст, масло, г. Красноярск;

Диплом III степени – Зелёная Н.А. – серия «Двери», холст, масло, Алтайский край, г. Новоалтайск;

Лучший пейзаж - Иванова Е.А.– «Зимний тёплый день», бум., акварель, Красноярский край, г. Лесосибирск.



«Скульптура»

Диплом I степени – Лещенко А.П. – «Студентка», пластилин, г. Новосибирск;

Диплом II степени – Грабовская Л.Ю. – «Охотник», резьба по кости, рог оленя, дерево, Красноярский край, г.Норильск;

Диплом III степени – Фёдорова А.Ю. – «Гапчи», дерево, металл, Бурятия, г. Улан-Удэ.



