В Бурятии разыгрывают кубок по спортивному ориентированию

Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе



20 февраля в Бурятии состоится пятый этап кубка республики по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в виде открытого первенства Мухоршибирского района.



Местом проведения турнира станет лыжная база в селе Саган-Нур. Первенство проведут в формате лыжной гонки классическим стилем. Начало соревнований в 13:00, регистрация участников запланировано с 11:00.



Предварительная регистрация заканчивается 17 февраля, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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