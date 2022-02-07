Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
20 февраля в Бурятии состоится пятый этап кубка республики по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в виде открытого первенства Мухоршибирского района.
Местом проведения турнира станет лыжная база в селе Саган-Нур. Первенство проведут в формате лыжной гонки классическим стилем. Начало соревнований в 13:00, регистрация участников запланировано с 11:00.
Предварительная регистрация заканчивается 17 февраля, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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В Бурятии разыгрывают кубок по спортивному ориентированию
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