Борцы Бурятии поедут на Сурдлимпиаду





Ещё одну золотую медаль для республики завоевал Александр Цоктоев в весовой категории 86 кг. Тренер борца – Сырен-Доржи Андренов.





Таким образом, Даба и Александр завоевали путёвки на Сурдлимпийские игры, которые пройдут в Бразилии с 1 по 15 мая этого года.



Бронзовыми призёрами на чемпионате России стали:

- в весовой категории 57 кг – Будажап Самбуев,

- в весовой категории 65 кг – Руслан Торпинкеев,

- в весовой категории 92 кг – Николай Капустин.







В 2009 году бурятские борцы Александр Цоктоев и Григорий Кожевников завоевали золотые медали Сурдолимпийских игр в Тайбэе. Александру тогда было всего 17 лет. Спустя четыре года он стал бронзовым призёром. На третьей для себя Сурдолимпиаде в 2017 году Цоктоев также завоевал бронзовую медаль

С 24 по 27 января во Владимире проходит чемпионат России по спорту глухих (вольная борьба). В соревнованиях принимают участие 12 спортсменов, представляющих Бурятию, сообщает пресс-служба республиканской спортивно-адаптивной школы.Чемпионом в весовой категории 57 кг стал Даба Цырендоржиев. Спортсмен тренируется у Баира Батомункуева.