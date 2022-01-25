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В Забайкалье отменяют уличные мероприятия Сагаалгана

В Забайкалье отменяют уличные мероприятия Сагаалгана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их рекомендовано перевести в онлайн-формат

В Забайкальском крае организаторам рекомендовано отменить все уличные массовые культурные мероприятия, посвящённые наступлению Нового года по лунному календарю, и обратить внимание на онлайн-формат их проведения. Такое решение приняло министерство культуры региона из-за роста числа случаев заболеваемости коронавирусом в крае, сообщает пресс-служба ведомства.

- В связи с ухудшением санитарно-эпидемической обстановки на территории Забайкальского края до конца февраля отменены все массовые культурные мероприятия на открытых площадках, в том числе связанные с празднованием Белого месяца – Сагаалгана, - рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Руководитель ведомства добавила, что штатные мероприятия учреждений культуры края: концерты, спектакли, выставки – проводятся с соблюдением ограничительных мер, а это проверка QR-кодов, заполняемость не более 50 % от единой пропускной способности, соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра, наличие масок для раздачи зрителям в случае необходимости.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости ограничения, введённые до 15 января, продлены до 12 февраля включительно.
Забайкальский край Сагаалган коронавирус

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