Дети произнесли клятву
21 января в территориальном управлении Росгвардии прошло торжественное посвящение пятиклассников средней школы № 18 Улан-Удэ в кадеты Росгвардии.
В торжественной обстановке звучали слова клятвы, знаменующей вступление в ряды кадетского братства: «Настойчиво овладевать знаниями, готовить себя на службу Отечеству во благо своего народа!».
После произнесения клятвы сотрудники и военнослужащие из подразделений Росгвардии, в том числе сотрудники сил специального назначения, вручили ребятам именные удостоверения кадетов.
- Во все времена кадеты считались эталоном чести, достоинства и отваги. Вы выбрали почётный путь, но очень тяжёлый и очень ответственный. От всего сердца хочу пожелать вам дружбы, чувства коллективизма, надежного плеча рядом, дисциплины и железной воли, чтобы вы могли оказать достойную поддержку своим родителям. А мы будем ждать пополнения в ряды Росгвардии в вашем лице, - поздравил кадетов помощник начальника отделения по военно-политической работе капитан Ярослав Наумов.
После завершения церемонии кадеты исполнили патриотическую песню.
- Сегодня был очень важный день в моей жизни, я приняла присягу и стала кадетом. К этому событию мы начали готовиться давно, много репетировали, маршировали, отрабатывали строевую подготовку и учили присягу, - поделилась впечатлениями ученица пятого класса Маргарита.
В 2017 году руководство управления Росгвардии и администрация улан-удэнской школы № 18 подписали соглашение о сотрудничестве по оказанию шефской помощи учащимся и классу патриотического воспитания.
В Улан-Удэ пятиклассников посвятили в кадеты Росгвардии
Общество, Фото:
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