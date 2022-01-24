Ущерб составил почти 200 тысяч рублей
Житель села Максимиха Баргузинского района Бурятии признан виновным в незаконном вылове рыбы.
В судебном заседании установлено, что сельчанин с помощью четырёх рыболовных сетей выловил в озере Байкал 14 омулей и 149 хариусов. Ущерб оценили на сумму 188 тысяч рублей. Часть суммы браконьер возместил.
Баргузинский районный суд назначил виновному 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Суд удовлетворил иск прокурора района о взыскании оставшейся суммы ущерба в размере 173 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии получил «условку» за 14 омулей и 149 хариусов
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