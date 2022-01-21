Жители пригорода Улан-Удэ остались без электричества на весь день

Отключение произошло в Сотниково



Сегодня, 21 января, жители села Сотниково Иволгинского района Бурятии пожаловались на отключение электроэнергии.



Как выяснилось, отключение плановое, связано с ремонтными работами, сообщается в группе «Иволга online». Работы запланированы на период с 9 до 21 часа.



Отключение коснулось следующих улиц села Сотниково:



ул. Партизанская

ул. Тухачевского (24-ГАИ, 45-ГАИ)

ул. Нагорная (1-30)

пер. Нагорный

ул. Октябрьская

ул. 40 лет Победы

ул. Лесная (с 26 по 60 дома)

ул. Трактовая (от 24-ГАИ)

ул. Медицинская

ул. Гагарина

ул. Заправочная

ул. Чкалова

ул. Свободы

ул. Экологическая

ул. Таёжная

ул. Звёздная

ул. Горная

ул. Сосновая

ул. Маяковского

ул. Сельскохозяйственная

ул. Тепличная

ул. пер. Кирова

ул. Молодёжная

ул. пер. Цветочная

пер. Садовый

пер. Земляничный

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