Часть занятий будет проведена в тёмное время суток
На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии, стартовали сборы с гранатомётчиками ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и расчётами автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя».
Половина занятий будет проведена в тёмное время суток с применением приборов ночного видения. Завершатся сборы соревнованием на точность поражения мишеней.
- На практическом этапе занятий военнослужащие научатся вести разведку, определять виды целей и расстояние до них, уничтожать бронетехнику условного противника на максимальной дальности гранатами. Особое внимание на сборах уделят обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатомётных расчётов во взаимодействии со снайперами, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В сборах принимают участие более 2 тысяч военнослужащих гранатомётных подразделений ВВО.
В Бурятии и Забайкалье стартовали сборы гранатомётчиков
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