В Бурятии и Забайкалье стартовали сборы гранатомётчиков

Часть занятий будет проведена в тёмное время суток



На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии, стартовали сборы с гранатомётчиками ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и расчётами автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя».



Половина занятий будет проведена в тёмное время суток с применением приборов ночного видения. Завершатся сборы соревнованием на точность поражения мишеней.



- На практическом этапе занятий военнослужащие научатся вести разведку, определять виды целей и расстояние до них, уничтожать бронетехнику условного противника на максимальной дальности гранатами. Особое внимание на сборах уделят обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатомётных расчётов во взаимодействии со снайперами, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В сборах принимают участие более 2 тысяч военнослужащих гранатомётных подразделений ВВО.

