Для ребят музыканты продемонстрировали видеоклип
В гости к воспитанникам республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, приехала группа «Сезон дождей», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
«Сезон Dождей» - популярный музыкальный коллектив в Улан-Удэ, существующий уже более десяти лет, но не раз менявший состав музыкантов. Постоянной величиной в группе остается талантливый вокалист и автор песен Иван Уланов, который руководит творческим процессом и год за годом ведёт «Сезон Dождей» к новым вершинам. Кроме фронтмена, группа «СD» - это барабанщик Александр Козак и гитарист Сергей Конев.
Для ребят музыканты продемонстрировали видеоклип на песню «Лист». Вместе с детьми они исполнили композиции «Ничего на свете лучше нету» и «Ягода малинка».
- Ребятам всё очень понравилось! Они активно задавали вопросы о творчестве группы и дальнейших планах. Было интересно, музыкально, весело! Спасибо артистам за их внимание и чуткое отношение к детям, оставшимся без попечения родителей, - рассказал директор учреждения Александр Беняш.
Всех воспитанников музыканты пригласили на свой концерт в театр «Феникс».
В Улан-Удэ группа «Сезон Dождей» побывала в гостях у детей-сирот
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