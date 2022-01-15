Солистка ансамбля из Бурятии выиграла суперприз в Якутске

Участники ансамбля «Гулувун» стали призёрами межрегионального эвенкийского фестиваля



В канун Нового года ансамбль «Гулувун» из Бурятии стал призёром на межрегиональном молодёжном фестивале эвенкийского фольклора «Ayana», проходившем в Якутске.



Дипломантом первой степени стала вокальная группа ансамбля «Гулувун». Диплом третьей степени получила хореографическая группа. Амина И., участница вокальной группы «Арун», в возрастной категории 7-14 лет была награждена дипломом третьей степени.



Солистка ансамбля Евгения Корытова стала дипломантом второй степени в возрастной категории 19-35 лет и обладательницей суперприза от ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – сертификата, подтверждающего статус участника стратегической сессии IT технологии для сохранения и развития языков КМНС с оплатой проезда и проживания в Москве.



Всем дипломантам были вручены ценные призы, сообщает пресс-служба республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».

