На фестиваль унтов в Чите приедет Даши Намдаков

Свои работы представят более 40 мастеров Бурятии и Забайкалья



Заслуженный художник России, скульптор Даши Намдаков станет одним из почётных гостей фестиваля унтов, который состоится 25 декабря на площади Ленина в Чите. Об этом заявила во время брифинга организатор мероприятия – директор учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края Елена Ерохина.



Она рассказала, что фестиваль начнёт работу с 11:00: с этого времени развернётся ярмарка-продажа унтов, валяной обуви, эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов (шапок, варежек, сумок и других аксессуаров). Кроме того, в рамках мероприятия будут представлены выставки авторских ножей Жигжита Баясхаланова, авторских кукол художественной мастерской семьи Даши Намдакова, креативной ханзы (традиционный бурятский сундук) Будажапа Бальжанова.



По словам Елены Ерохиной, открытие фестиваля начнется в 13:00. В программе: выступления фольклорного ансамбля «Читинская слобода», национального театра песни и танца «Амар сайн», хэдлайнера проекта, народной артистки Бурятии, певицы Бадмы-Ханды. После этого жюри начнет оценку работ участников фестиваля – в этом году более 40 мастеров из Забайкалья и Бурятии представят свои изделия.



В учебно-методическом центре добавили, что эксперты в области декоративного искусства и народных промыслов будут оценивать все этапы создания унтов – от подготовки материала, до выпуска готовой продукции. Победители будут удостоены высоких наград. Специальные призы для участников фестиваля подготовили художник и скульптор России Даши Намдаков, ювелир и оружейник Жигжит Баясхаланов, который также планирует посетить мероприятие в качестве почётного гостя.



Закрытие фестиваля, подведение итогов и награждение начнется в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



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