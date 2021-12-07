Она стала первой в истории полиции района женщиной, ставшей подполковником
Девушка в погонах в настоящее время – всё ещё редкое явление, но современные женщины стали чаще выбирать профессию следователя. В коллективе отделения полиции по Кижингинскому району следственного отдела МО МВД России «Хоринский» работает Сэсэг Лыгденова, которая недавно стала подполковником, сообщила газета «Долина Кижинги».
- Есть, конечно, определённые сложности, но я ни о чём не жалею, - говорит о своей профессии кижингинский подполковник.
Она работает в полиции уже 15 лет. Получением такого высокого звания девушка доказала на практике, что нисколько не уступает мужчинам в профессионализме.
В интервью газете «Долина Кижинги» Лыгденова рассказала, что мечтала связать свою жизнь с правоохранительными органами с детства. Работа следователем научила её находить подход к людям, планировать свою деятельность, добиваться поставленной цели и дисциплинировала. Сэсэг Семёновна воспитывает дочь, которая родилась в день празднования Дня милиции.
В ее семье она не первая, кто служит в полиции. Ранее в милиции служил её дядя по материнской линии Борис Самбуев, он также был подполковником. Служил в органах и её двоюродный брат.
В Бурятии женщина-полицейский получила звание подполковника
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В декабре вблизи Байкала наблюдается аномально тёплая погода
Заселение планируется начать уже в этом месяце
Их обеспечат бесплатными путёвками и окажут содействие в трудоустройстве
Соревнования проходили в Екатеринбурге с 3 по 5 декабря
В нём приняли участие военнослужащие республики
Юбиляра поздравил мэр города
Иннокентий Княжев – единственный в республике ныне здравствующий участник переломного момента в Великой Отечественной
На ней покажут работы известного художника Данзана Дондокова и его учеников
Спортсмены Иркутской области завоевали 32 медали турнира
Список победителей пополнился именами Михаила Елбонова и Лудуба Очирова
Двое спортсменов стали обладателями золотых наград
Книгу подарил бывший прокурор Бурятии
Ольга Короткова прослужила в театре около 30 лет
Проектом предусмотрена система «телелифт»
Появились новые случаи заболеваний гриппом