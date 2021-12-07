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В Бурятии женщина-полицейский получила звание подполковника

В Бурятии женщина-полицейский получила звание подполковника
Общество, 
Она стала первой в истории полиции района женщиной, ставшей подполковником

Девушка в погонах в настоящее время – всё ещё редкое явление, но современные женщины стали чаще выбирать профессию следователя. В коллективе отделения полиции по Кижингинскому району следственного отдела МО МВД России «Хоринский» работает Сэсэг Лыгденова, которая недавно стала подполковником, сообщила газета «Долина Кижинги».

- Есть, конечно, определённые сложности, но я ни о чём не жалею, - говорит о своей профессии кижингинский подполковник.

Она работает в полиции уже 15 лет. Получением такого высокого звания девушка доказала на практике, что нисколько не уступает мужчинам в профессионализме.

В интервью газете «Долина Кижинги» Лыгденова рассказала, что мечтала связать свою жизнь с правоохранительными органами с детства. Работа следователем научила её находить подход к людям, планировать свою деятельность, добиваться поставленной цели и дисциплинировала. Сэсэг Семёновна воспитывает дочь, которая родилась в день празднования Дня милиции.

В ее семье она не первая, кто служит в полиции. Ранее в милиции служил её дядя по материнской линии Борис Самбуев, он также был подполковником. Служил в органах и её двоюродный брат.
полиция

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