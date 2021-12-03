На женском чемпионате России по боксу будет бурятский финал

Пять спортсменок из Бурятии вышли в финал
Пять спортсменок из Бурятии пробились в финал чемпионата России по боксу, который проходит в Челябинске. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
В финале в полулёгком весе до 57 килограмм за золотую медаль сразятся Людмила Воронцова и Дарья Абрамова из Тульской области.
В весовой категории до 70 килограмм сойдутся Дарима Сандакова и Галина Головченко (представительница Москвы и Республики Крым).
Встретиться со своей соперницей в полуфинале Елене Гапешиной, выступающей в весе до 75 кг, не удалось. Противницу сняли с соревнований по медицинским показаниям. В финале спортсменку из Бурятии ждёт бой с Анастасией Шамоновой, представительницей Краснодарского края и Ростовской области.
В весе свыше 81 кг состоится бурятский финал. В полуфинале по единогласному решению судей Дулма Лумбунова одержала победу над Ксенией Олифиенко из Московской области, а Кристина Ткачева одолела Марию Шишмареву, представляющую Московскую область и Забайкальский край. Дулма и Кристина разыграют золото.
Финал поединки пройдут уже сегодня, 3 декабря.
Призовой фонд чемпионата составляет 12 миллионов рублей. Помимо призовых, победительницы получат автомобили.
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