В Иркутской области завершился праздник «Живые традиции»
В Иркутской области стали известны результаты праздника семьи «Живые традиции». В конкурсе участвовали семьи коренных народов Прибайкалья, сохранившие родной язык, традиции, обычаи своего народа.
Конкурсанты присылали свои презентации и видеоролики в нескольких номинациях:
- «Моя семья»;
- «Генеалогическое древо»;
- «Знакомьтесь – это мы!»;
- «Любимое блюдо моей семьи»;
- «Семейные традиции»;
- «Талантливая семья».
- Мне очень понравились ребятишки в каждой семье. Такие все активные, улыбающиеся. А как они поют, танцуют! Также приятно было слышать, как участники выступают на своём родном языке. Для некоторых это стало заметным плюсом к оценке, – поделилась впечатлениями председатель жюри Людмила Оширова.
Результаты праздника выглядят следующим образом:
Первое место – семья Вахрушкиных (МО «Боханский район» МБУК «Межпоселенческое клубное объединение» п. Бохан);
Второе место – Семья Тимофеевых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Хатар-Хадайская СОШ» с. Хадай);
Третье место – Семья Улахановых (МО «Боханский район» п. Бохан).
Поощрительный призы получили семьи Очировых (МО «Эхирит-Булагатский район» МДОУ Дет.сад №7 «Колосок» п. Усть-Ордынский), Данчиновых (МО «Нукутский район» МКУ КДЦ МО «Шаратское» д. Тангуты), Минтахановых (МО «Эхирит-Булагатский район» п. Усть-Ордынский).
Дипломы за участие достались семьям Пермяковых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Люрская СОШ» с. Люры), Алтаевых (МО «Боханский район» МО «Шаралдай» с. Дундай), Шабаевых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Хатар-Хадайская СОШ» с. Хадай) и Шулуновых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Люрская СОШ» с. Люры). Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Усть-Ордынские семьи выиграли конкурс семейных традиций
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
КДЦ села Орлик был переоборудован в полноценный кинотеатр
Результаты станут известны 29 ноября
Соревнования проходили среди спортсменов с ПОДА
Мероприятие проходило в формате онлайн
Баллоны с 02 будут переданы в городские медучреждения
Команда ИГУ стала призёром в двух дисциплинах студенческого кубка
В индивидуальном зачёте два участника сборной республики заняли первые места
В республике завершился конкурс профессионального мастерства среди будущих педагогов
Cборная России заняла второе место в прыжках на двойном минитрампе
Памятный знак посвятят медработникам Бурятии, погибшим от коронавируса
Спортсмен из Агинского округа стал мастером спорта России по гиревому спорту
Девушка выиграла обучение в художественном университете
Госнаграды удостоился учёный-востоковед Борис Базаров
Четвертая премьера состоится в Бурятском драмтеатре
Призовой фонд превысил 2 млн рублей