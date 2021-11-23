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Усть-Ордынские семьи выиграли конкурс семейных традиций

Усть-Ордынские семьи выиграли конкурс семейных традиций
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутской области завершился праздник «Живые традиции»

В Иркутской области стали известны результаты праздника семьи «Живые традиции». В конкурсе участвовали семьи коренных народов Прибайкалья, сохранившие родной язык, традиции, обычаи своего народа.

Конкурсанты присылали свои презентации и видеоролики в нескольких номинациях:
- «Моя семья»;
- «Генеалогическое древо»;
- «Знакомьтесь – это мы!»;
- «Любимое блюдо моей семьи»;
- «Семейные традиции»;
- «Талантливая семья».

- Мне очень понравились ребятишки в каждой семье. Такие все активные, улыбающиеся. А как они поют, танцуют! Также приятно было слышать, как участники выступают на своём родном языке. Для некоторых это стало заметным плюсом к оценке, – поделилась впечатлениями председатель жюри Людмила Оширова.

Результаты праздника выглядят следующим образом:
Первое место – семья Вахрушкиных (МО «Боханский район» МБУК «Межпоселенческое клубное объединение» п. Бохан);
Второе место – Семья Тимофеевых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Хатар-Хадайская СОШ» с. Хадай);
Третье место – Семья Улахановых (МО «Боханский район» п. Бохан).

Поощрительный призы получили семьи Очировых (МО «Эхирит-Булагатский район» МДОУ Дет.сад №7 «Колосок» п. Усть-Ордынский), Данчиновых (МО «Нукутский район» МКУ КДЦ МО «Шаратское» д. Тангуты), Минтахановых (МО «Эхирит-Булагатский район» п. Усть-Ордынский).

Дипломы за участие достались семьям Пермяковых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Люрская СОШ» с. Люры), Алтаевых (МО «Боханский район» МО «Шаралдай» с. Дундай), Шабаевых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Хатар-Хадайская СОШ» с. Хадай) и Шулуновых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Люрская СОШ» с. Люры). Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья. 
Иркутская область конкурс народные традиции семьи Усть-Ордынский Бурятский округ

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