Усть-Ордынские семьи выиграли конкурс семейных традиций

В Иркутской области завершился праздник «Живые традиции»



В Иркутской области стали известны результаты праздника семьи «Живые традиции». В конкурсе участвовали семьи коренных народов Прибайкалья, сохранившие родной язык, традиции, обычаи своего народа.



Конкурсанты присылали свои презентации и видеоролики в нескольких номинациях:

- «Моя семья»;

- «Генеалогическое древо»;

- «Знакомьтесь – это мы!»;

- «Любимое блюдо моей семьи»;

- «Семейные традиции»;

- «Талантливая семья».



- Мне очень понравились ребятишки в каждой семье. Такие все активные, улыбающиеся. А как они поют, танцуют! Также приятно было слышать, как участники выступают на своём родном языке. Для некоторых это стало заметным плюсом к оценке, – поделилась впечатлениями председатель жюри Людмила Оширова.



Результаты праздника выглядят следующим образом:

Первое место – семья Вахрушкиных (МО «Боханский район» МБУК «Межпоселенческое клубное объединение» п. Бохан);

Второе место – Семья Тимофеевых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Хатар-Хадайская СОШ» с. Хадай);

Третье место – Семья Улахановых (МО «Боханский район» п. Бохан).



Поощрительный призы получили семьи Очировых (МО «Эхирит-Булагатский район» МДОУ Дет.сад №7 «Колосок» п. Усть-Ордынский), Данчиновых (МО «Нукутский район» МКУ КДЦ МО «Шаратское» д. Тангуты), Минтахановых (МО «Эхирит-Булагатский район» п. Усть-Ордынский).



Дипломы за участие достались семьям Пермяковых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Люрская СОШ» с. Люры), Алтаевых (МО «Боханский район» МО «Шаралдай» с. Дундай), Шабаевых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Хатар-Хадайская СОШ» с. Хадай) и Шулуновых (МО «Баяндаевский район» МБОУ «Люрская СОШ» с. Люры). Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

