Горожане разделились во мнениях о необходимости памятника поющей ведущей
Ольге Бузовой предлагают установить памятник в Улан-Удэ. В выходные состоялся сбор подписей в поддержку этой инициативы, видео появилось в паблике ves_ulan_ude.
В ролике записан разговор двух людей, один из которых собирает подписи за установку памятника Ольге Бузовой. Между мужчинами происходит следующий диалог:
- Добро?
- Да, добро. Вы собираете подписи, чтобы поставить памятник Ольге Бузовой?
- Ну, вы прям так удивляетесь. Я сам не верю, что памятник поставят, мне просто подписи нужны.
В комментариях подписчики рассказали, что сбор подписей на возведение памятников современным артистам собирают не впервые. По их словам, прошлым летом собирали подписи на памятник стилисту Сергею Звереву, а также певцу Филиппу Киркорову.
Многие горожане скептично отнеслись к этой затее: «Видел его вчера на «Пионере», активно ходил по магазинам. Подошёл к нам, я чуть со стула не упал при названии петиции», «Мир сошёл с ума», «Вообще уже ку-ку», «Это чтоб внимание отвлечь от недовольства куар-кодами?», «Давайте лучше памятник QR-коду», «Это прикол, наверное, какой-то».
Однако нашлись и те, кому идея с возведением памятника Ольге Бузовой понравилась: «Почему бы и нет, девушка трудяга, никого не убила, не ограбила, в отличие от всяких лидеров, в честь которых везде установлены памятники и названы улицы», «А, давайте», «Где подписать?».
Отметим, аналогичная акция в выходные происходила и в Чите. По данным издания «Чита.Ру», авторы инициативы, которые также собирали подписи в ТЦ, объясняли: от количества подписантов будет зависеть высота монумента.
В Улан-Удэ собирают подписи за установку памятника Ольге Бузовой
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