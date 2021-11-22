Также школьникам рассказали о буднях военных
Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, посетили подшефные школы, где провели с учащимися «Уроки мужества». Занятия были посвящены подвигам артиллеристов, защищавших Отечество во времена Великой Отечественной войны, в рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии.
Офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах советских солдат, которые ценой своей жизни совершили героические подвиги и удостоились высших государственных наград.
Помимо этого, юнармейцам напомнили о современных военных конфликтах, в которых военнослужащие из Бурятии с достоинством и честью выполняли воинский долг.
Также во время встреч со школьниками командование соединений и воинских частей поведали о буднях военнослужащих, особенностях военной профессии, а также разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии детям на «Уроках мужества» рассказали о подвигах солдат
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