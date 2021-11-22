 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 ноября

21 ноября

Популярное

В Бурятии детям на «Уроках мужества» рассказали о подвигах солдат

В Бурятии детям на «Уроках мужества» рассказали о подвигах солдат
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также школьникам рассказали о буднях военных

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, посетили подшефные школы, где провели с учащимися «Уроки мужества». Занятия были посвящены подвигам артиллеристов, защищавших Отечество во времена Великой Отечественной войны, в рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии.

Офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах советских солдат, которые ценой своей жизни совершили героические подвиги и удостоились высших государственных наград.

Помимо этого, юнармейцам напомнили о современных военных конфликтах, в которых военнослужащие из Бурятии с достоинством и честью выполняли воинский долг.

Также во время встреч со школьниками командование соединений и воинских частей поведали о буднях военнослужащих, особенностях военной профессии, а также разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
ВВО военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Выставка овец в 2022 году вернётся из Улан-Удэ в Читу
Выставка овец в 2022 году вернётся из Улан-Удэ в Читу
Общество, 22.11.2021
Мероприятие будет проходить поочерёдно в Забайкалье и в Бурятии 
Лучший начальник караула Бурятии рассказал о спасении младенца
Лучший начальник караула Бурятии рассказал о спасении младенца
Общество, 22.11.2021
Максим Савельев вспомнил о пожаре, произошедшем восемь лет назад
В Бурятии ожидается морозная погода
В Бурятии ожидается морозная погода
Общество, 22.11.2021
Днём по республике -10,-15, местами -4,-9, по северу -16,-21
В двух районах Бурятии завершился капремонт участков региональных дорог
В двух районах Бурятии завершился капремонт участков региональных дорог
Общество, 21.11.2021
При ремонте применяли новые технологии и материалы

В Улан-Удэ активисты выступили против QR-кодов
В Улан-Удэ активисты выступили против QR-кодов
Общество, 21.11.2021
Люди собрались сегодня на Богородском острове
В Бурятии фирма не смогла взыскать с машиниста ущерб за подтопленный бульдозер
В Бурятии фирма не смогла взыскать с машиниста ущерб за подтопленный бульдозер
Общество, 21.11.2021
Суд пришёл к выводу, что мужчина допустил подтопление во время исполнения трудовых обязанностей
«Буряад ТВ» отмечает полгода со дня открытия
«Буряад ТВ» отмечает полгода со дня открытия
Общество, 21.11.2021
В среднем в месяц выходит около 70 программ на бурятском языке

Комики Бурятии будут соревноваться за денежный приз в новом телешоу
Комики Бурятии будут соревноваться за денежный приз в новом телешоу
Общество, 21.11.2021
Проект стартует сегодня на канале «Буряад ТВ»
В Бурятии пьяная пенсионерка подожгла машину
В Бурятии пьяная пенсионерка подожгла машину
Общество, 21.11.2021
Пожилой женщине дали условный срок
Сборная команда Бурятии стала победителем турнира «Шахтёрская слава»
Сборная команда Бурятии стала победителем турнира «Шахтёрская слава»
Общество, 21.11.2021
Сборной республики по вольной борьбе вручили сертификат на 500 тысяч рублей
В Улан-Удэ состоялся гала-концерт проекта «Музыка Родины»
В Улан-Удэ состоялся гала-концерт проекта «Музыка Родины»
Общество, 21.11.2021
Поклонники народных песен и романсов остались в восторге, побывав на гала-концерте проекта, который прошёл в театре оперы и балета

В Улан-Удэ прооперировали ребёнка с тяжёлой врождённой патологией
В Улан-Удэ прооперировали ребёнка с тяжёлой врождённой патологией
Общество, 21.11.2021
Для проведения редкой высокотехнологичной операции пригласили специалиста с мировым именем, профессора Юрия Козлова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^