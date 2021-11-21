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В Улан-Удэ активисты выступили против QR-кодов

В Улан-Удэ активисты выступили против QR-кодов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди собрались сегодня на Богородском острове

В Улан-Удэ на Богородском острове сегодня планировалась встреча для записи видео-флешмоба. Об этом сообщается в аккаунте активистов, выступающих против пропускной системы QR-кодов, в социальной сети.

- Ранее в нашем аккаунте и в чате была опубликована информация о встрече для записи видео-флешмоба на Богородском острове в 14:00. Эта информация была размещена по просьбе самоорганизовавшихся для съёмки видео участников чата в вайбер и в телеграм. Хотим заострить ваше внимание на том, что это НЕ планировалось как митинг либо какая-то протестная акция. И нет каких-либо организаторов и координаторов этого мероприятия, это исключительное общее решение участников чата! В ответ на это сообщение со стороны правоохранительных органов поступило данное сообщение. Из сообщения МВД следует, что в связи с действующим санитарно-эпидемиологическим законодательством, в том числе Указом Главы РБ от 24.06.2021 № 183, проведение на территории Республики Бурятия любых мероприятий с массовым присутствием граждан запрещено. И участие в этой встрече может понести привлечение к административной ответственности участников мероприятия со стороны сотрудников правоохранительных органов, - говорится здесь.

Добавляется, что по бурным обсуждениям в чате стало понятно, что многие участники чата всё равно хотят прийти.

- Надеемся на понимание с вашей стороны о том, что всю ответственность за явку на эту встречу несёт лично каждый, пожелавший туда явиться! В случае прибытия полиции рекомендуем вам действовать в соответствии с требованиями сотрудников. Обращаем ваше внимание, что мы в нашем аккаунте действуем только в рамках закона! И рекомендуем вам направить ваше внимание на написание писем в инстанции, которые будут влиять на принятие или отмену законопроектов по QR-кодам! Надеемся на понимание и разумные действия с вашей стороны! – предупреждали здесь улан-удэнцев.

В итоге на острове собрались люди – около двух-трёх десятков человек, судя по видео в пабликах. На место прибыли и полицейские. По информации паблика ves_ulan_ude, задержали одного человека. «Итог: 1 задержание - причина выясняется и 1 повестка в полицию. На данный момент флешмоб закончился», - говорится в паблике.  
QR-код

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