В Улан-Удэ пройдёт фестиваль для детей с ОВЗ

Столица Бурятии принимает форум инклюзивных практик



В Улан-Удэ 16 ноября стартовал открытый городской форум инклюзивных практик «Территория возможностей». Мероприятие продлится до 21 декабря и проходит в рамках одноимённой муниципальной инновационной площадки дома творчества Октябрьского района.



Сегодня, 18 ноября, прошёл первый онлайн мастер-класс форума – по аппликации. Также в течении месяца будут проведены мастер классы по сценической речи, «Открытка для мамы», «Наши эмоции, мимика».



Кроме этого, в программе форума запланированы:

- Научно-практическая конференция;

- Открытые дистанционные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами;

- Мастер-классы с педагогами в очном формате по обмену опытом работы с особенными детьми в допобразовании;

- Тренинги «Мир особого ребёнка»;

- Вебинар;

- Фестиваль творчества для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.



Напомним, что в первое образовательное событие форума – вебинар – собрало 42 учреждения Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации города.



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