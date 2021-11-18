В Улан-Удэ пройдёт фестиваль для детей с ОВЗ

Столица Бурятии принимает форум инклюзивных практик
В Улан-Удэ 16 ноября стартовал открытый городской форум инклюзивных практик «Территория возможностей». Мероприятие продлится до 21 декабря и проходит в рамках одноимённой муниципальной инновационной площадки дома творчества Октябрьского района.
Сегодня, 18 ноября, прошёл первый онлайн мастер-класс форума – по аппликации. Также в течении месяца будут проведены мастер классы по сценической речи, «Открытка для мамы», «Наши эмоции, мимика».
Кроме этого, в программе форума запланированы:
- Научно-практическая конференция;
- Открытые дистанционные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами;
- Мастер-классы с педагогами в очном формате по обмену опытом работы с особенными детьми в допобразовании;
- Тренинги «Мир особого ребёнка»;
- Вебинар;
- Фестиваль творчества для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Напомним, что в первое образовательное событие форума – вебинар – собрало 42 учреждения Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации города.
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Общество, Фото:
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