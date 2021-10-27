В Бурятии местами ветер до 15 м/с

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 октября по трассе БАМ местами снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днём с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +10,+15, местами 0,+5.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура днём +10,+12.

