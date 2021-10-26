Сотрудники нацпарка в Бурятии отправились на поиски следов снежного барса

Проводится осенний мониторинг снежного барса



Сегодня на полевые работы отправились участники группы «Ирбис», сообщили в Тункинском национальном парке. Группа соберёт данные с фотоловушек и установит дополнительные, заменит батарейки, а если повезёт, то встретить следы снежного барса.



- Мы отправляемся на запланированный выезд в рамках осеннего мониторинга снежного барса в бассейне р. Илтыкшин, р.Хэр, р. Ехэ Уhан. Это наша третья экспедиция в 2021 году. Была весенняя, летняя и теперь осенняя, - поделился Максим Ткачев, старший группы «Ирбис» национального парка «Тункинский».



Участники учёта надеются, что выпавший снег не станет преградой в работе, а поможет отметить нахождение высокогорной кошки путём регистрации следов их жизнедеятельности.



В экспедиционных работах задействовано семь человек из числа государственных инспекторов, научного сотрудника ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», которые разделятся на две группы и обследуют намеченные маршруты.

