В Бурятии продавали полуфабрикаты без маркировки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей



Прокуратура Иволгинского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверила соблюдение законодательства при обороте пищевой продукции в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Предприятие занимается производством мясных полуфабрикатов в селе Сотниково.



Обществом нарушались условия хранения продовольственных товаров, приём и реализация продуктов проводились без сопроводительных документов и маркировки, отсутствовали декларации и сертификаты соответствия на реализуемую продукцию.



Кроме того, не было в наличии протоколов испытаний качества питьевой воды, не производился косметический ремонт помещения.



Генеральному директору организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



Также руководитель общества привлечён к административной ответственности за нарушение продавцом технических регламентов, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

