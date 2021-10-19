В Бурятии продавали полуфабрикаты без маркировки

Директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей
Прокуратура Иволгинского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверила соблюдение законодательства при обороте пищевой продукции в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Предприятие занимается производством мясных полуфабрикатов в селе Сотниково.
Обществом нарушались условия хранения продовольственных товаров, приём и реализация продуктов проводились без сопроводительных документов и маркировки, отсутствовали декларации и сертификаты соответствия на реализуемую продукцию.
Кроме того, не было в наличии протоколов испытаний качества питьевой воды, не производился косметический ремонт помещения.
Генеральному директору организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
Также руководитель общества привлечён к административной ответственности за нарушение продавцом технических регламентов, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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