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В Бурятии продавали полуфабрикаты без маркировки

В Бурятии продавали полуфабрикаты без маркировки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей

Прокуратура Иволгинского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверила соблюдение законодательства при обороте пищевой продукции в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Предприятие занимается производством мясных полуфабрикатов в селе Сотниково.

Обществом нарушались условия хранения продовольственных товаров, приём и реализация продуктов проводились без сопроводительных документов и маркировки, отсутствовали декларации и сертификаты соответствия на реализуемую продукцию.

Кроме того, не было в наличии протоколов испытаний качества питьевой воды, не производился косметический ремонт помещения.

Генеральному директору организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Также руководитель общества привлечён к административной ответственности за нарушение продавцом технических регламентов, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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