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Объявлено о проведении фотоконкурса «Байкал в объективе»

Объявлено о проведении фотоконкурса «Байкал в объективе»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Работы принимаются по 10 ноября

В Иркутской области объявлено о проведении фотоконкурса «Байкал в объективе». Творческое состязание посвящено Году Байкала в регионе. Принять участие в нём могут как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители.

Конкурс проводится в пяти номинациях:
- «Животный мир» - фото птиц, зверей, насекомых, обитающих в Байкале и на его берегах;
- «Природа Байкала» - пейзажные фотографии;
- «Удивительный мир растений» - фотографии растений, произрастающих на берегах Байкала;
- «Человек в согласии с природой» - показ бережного отношения к природе Байкала;
- «Крик о помощи» - отражение экологических проблем Байкала.

Фотоконкурс пройдёт в три этапа. Первый – регистрация участников и приём работ – он закончится 10 ноября. Участниками может быть представлено не более трёх фотографий по каждой номинации. Работы направляются на кафедру естественнонаучных дисциплин Иркутского государственного университета (timilik@gmail.com). К работе прилагается заявка, где должно быть указано: ФИО, возраст, место учёбы или работы, название фотографии и номинация, контактный телефон.

Второй этап – отборочный, он состоится с 10 ноября по 20 ноября. Будут подведены итоги конкурса, выбраны победители, отобраны конкурсные работ на виртуальную фотовыставку. Для победителей и призёров в каждой из номинаций предусмотрены памятные подарки и дипломы. Третий этап – организация и проведение виртуальной фотовыставки, посвящённой Году Байкала. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Возрастное ограничение 6+
Иркутская область фотоконкурс Байкал природа

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