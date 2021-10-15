Ещё две представительницы республики прошли в финал
С 8 по 16 октября в Нижегородской области проходят кубок России и всероссийский турнир «Кубок Содружества» по тайскому боксу. В соревнованиях участвуют спортсмены из 15 регионов страны.
В турнире принимают участие юные тайбоксёры из Бурятии. Андрей З., Анастасия Б. и Егор Г. завоевали бронзовые награды «Кубка Содружества».
Финал кубков и церемония награждения пройдут сегодня, 15 октября. В финале бьются две представительницы Бурятии: Виолетта З. и Елизавета Б., сообщает пресс-служба федерации тайского бокса республики.
Победа в кубке России даст возможность войти в список кандидатов на чемпионат мира по тайскому боксу, а лучшие из выступивших в «Кубке Содружества» будут претендовать на места в российской сборной на первенство мира в возрастных категориях 12-13 лет и 14-15 лет.
Тайбоксёры Бурятии стали призёрами «Кубка Содружества»
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