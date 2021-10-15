Детский сад на Боевой готовится к официальному открытию
В столице Бурятии завершилось строительство двух детских садов. Один из них построен на улице Боевая, второй – в микрорайоне Дивизионный
Детский сад на Боевой рассчитан на 280 детей. Общая площадь двухэтажного здания чуть более 4 тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан для детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста, по 20 воспитанников в одной группе. Всего в детсаду запланировано 14 групп. Проектом предусмотрены раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санитарный узел для детей. Также предусмотрены музыкальный зал, зал для физкультуры, кабинет логопеда и помещение пищеблока.
- Здание прогревается, и с понедельника начинаете всё расставлять: оборудование, мебель. 18 октября все уже должно стоять. Будем готовится к официальному открытию, – заявил заместитель председателя правительства Евгений Луковников.
Завершилось строительство детского сада и в микрорайоне Дивизионный. Подошли к концу работы по благоустройству и установке малых архитектурных форм. Кроме этого, были устранены замечания республиканской службы Гостройжилнадзора. Также был запущена газовая котельная. Сейчас ведётся сборка и монтаж оборудования. Детский сад готов к сдаче объекта в эксплуатацию.
Детский сад в микрорайоне Дивизионный также рассчитан на 280 мест. Он тоже рассчитан на 14 групп для детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста, по 20 воспитанников в одной группе. В двухэтажном здании также предусмотрены раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санитарный узел для детей, музыкальный зал, зал для физкультуры, кабинет логопеда и помещение пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.
В Улан-Удэ завершилось строительство двух детсадов
Общество, Фото:
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