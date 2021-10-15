В финале тренинга прошёл конкурс
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в рамках празднования месячника вежливости, с осуждёнными состоялось тренинг «Уроки вежливости».
Психолог учреждения провела беседу с женщинами, с помощью которой каждая осуждённая поделилась своим мнением и рассуждениями о том, что такое «вежливость» и почему она нам необходима.
Заключительным этапом беседы стал конкурс рисунков, приуроченных к этому мероприятию, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Для осуждённых женщин в Улан-Удэ провели урок вежливости
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