Для осуждённых женщин в Улан-Удэ провели урок вежливости

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В финале тренинга прошёл конкурс



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в рамках празднования месячника вежливости, с осуждёнными состоялось тренинг «Уроки вежливости».



Психолог учреждения провела беседу с женщинами, с помощью которой каждая осуждённая поделилась своим мнением и рассуждениями о том, что такое «вежливость» и почему она нам необходима.



Заключительным этапом беседы стал конкурс рисунков, приуроченных к этому мероприятию, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

