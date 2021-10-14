В Бурятии связисты будут отстаивать наименование «Ударное»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сдача нормативов пройдёт в конце октября



Три подразделения соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в ходе проверки специальной комиссией сдадут нормативы на право почётного наименования «Ударное». В общей сложности в соединении будет оценено более 100 военнослужащих-связистов.



Военнослужащим предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство в выполнении специальных задач и подготовке комплексов связи и управления к работе, использованию средств индивидуальной защиты, вождению техники, сдаче нормативов по стрельбе и физической подготовке.



- Главным критерием в присвоении подразделению почётного наименования «Ударное» является оценка слаженности действий, проявленных в ходе выполнения учебно-боевых задач, и оценка уровня владения штатным вооружением и техникой, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Сдача нормативов подразделениями, претендующими на право почётного наименования «Ударное», пройдёт в конце октября текущего года.

