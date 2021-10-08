В Иркутской области отпразднуют бурятский Новый год

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Праздник отметят в Жигаловском и Качугском районах



15 и 16 октября в Иркутской области пройдёт праздник «Шэнэ жэл», посвящённый празднованию Нового года у прибайкальских бурят. 15 октября праздник состоится в доме культуры посёлка Жигалово. 16 октября – в ЦДК посёлка Качуг.



В программе праздника: концерт, мастер-классы по традиционному танцу ёхор и игре в кости «Шагай». Также пройдёт выставка-ярмарка.



Вход на мероприятие свободный. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



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