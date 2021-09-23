 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

Чита примет осенью 2022 года чемпионат России по боксу

Чита примет осенью 2022 года чемпионат России по боксу
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Для это власти Забайкалья закупят боксёрский ринг, отвечающий требованиям соревнований

Чемпионат России по боксу пройдёт в Чите осенью будущего года. Ориентировочные его даты сообщили 23 сентября на пресс-конференции федерации бокса Забайкальского края. Ожидается, что Чита станет боксёрской столицей России с 25 сентября по 5 октября 2022 года.

Специально к мероприятию будет приобретён ринг, отвечающий всем требованиям и нормам чемпионатов такого уровня, а также оборудование для трансляции, рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

- Мы уже ведём подготовку к этому крупному спортивному событию, решаются вопросы с приобретением оборудования и боксёрского ринга, приёма и размещения гостей. Но не менее важная задача – подготовить наших спортсменов к этим соревнованиям, чтобы они не просто приняли в них участие, но и стали победителями, – заявил Виталий Ломаев.

Региональной федерацией бокса, в преддверии домашнего чемпионата России, запущен проект «Бокс – за здоровое Забайкалье». По словам председателя федерации Дмитрия Ефименкова, запланированы и уже с 25 сентября начнутся мастер-классы по боксу, дворовые боксёрские турниры, открытые тренировки под руководством заслуженных тренеров.

- Мы едем в Краснокаменск, где проведём открытый ринг. Мастер-классы и встречи с именитыми спортсменами, в том числе чемпионом мира Александром Бахтиным, пройдут также в Забайкальске, Борзе, Шерловой горе, Агинском. У нас есть замечательные тренеры с хорошей квалификацией имеющие богатый опыт, так и молодые перспективные специалисты. У бокса в Забайкалье, имеющего уже столетнюю историю, потенциал для развития неисчерпаем. Наша задача – забрать детей с улицы, отвлечь от гаджетов и привести в спортзал, – поделился планами Дмитрий Ефименков.

В завершении пресс-конференции Дмитрий Ефименков поприветствовал пятикратную чемпионку первенства Европы, двукратную чемпионку первенства мира, чемпионку России, мастера спорта по боксу Марию Шишмареву. Девушка получила от федерации бокса Забайкальского края сертификат на 100 тысяч рублей, а её тренер Александр Путинцев – на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
бокс чемпионат России спорт Чита Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Кабанском районе Бурятии после ремонта открылась поликлиника
В Кабанском районе Бурятии после ремонта открылась поликлиника
Общество, 23.09.2021
Ремонт хирургического и родильного отделений завершается и в Еравне
В Иркутске установили мемориальную доску заслуженному врачу
В Иркутске установили мемориальную доску заслуженному врачу
Общество, 23.09.2021
Ольга Васюхина на протяжении 18 лет возглавляла городской отдел здравоохранения
Чита примет осенью 2022 года чемпионат России по боксу
Чита примет осенью 2022 года чемпионат России по боксу
Общество, 23.09.2021
Для это власти Забайкалья закупят боксёрский ринг, отвечающий требованиям соревнований
В Бурятии налоговые органы будут работать в новом формате
В Бурятии налоговые органы будут работать в новом формате
Общество, 23.09.2021
4 межрайонных ИФНС присоединят к УФНС по РБ
Лучник из Агинского округа поборется за «золото» чемпионата мира
Лучник из Агинского округа поборется за «золото» чемпионата мира
Общество, 23.09.2021
В финале микста выступит уроженец села Зугалай Галсан Базаржапов
Самбисты Иркутской области стали призёрами всероссийских соревнований
Самбисты Иркутской области стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 23.09.2021
На «Кубке Сибири» они выиграли две бронзовые награды
В Монголию прибыл второй воинский эшелон из Бурятии
В Монголию прибыл второй воинский эшелон из Бурятии
Общество, 23.09.2021
Военнослужащие примут участие в антитеррористическом учении «Селенга-2021»
В Забайкалье готовятся к четвёртой волне COVID-19
В Забайкалье готовятся к четвёртой волне COVID-19
Общество, 23.09.2021
Госпиталь ветеранов войн в Чите вновь перепрофилировали в моностационар
В Бурятии начался этнофорум старообрядцев
В Бурятии начался этнофорум старообрядцев
Общество, 23.09.2021
Из разных регионов России в республику приехали делегаты III встречи старообрядцев мира «Путь Аввакума»
Совет молодых учёных Бурятии возглавил историк
Совет молодых учёных Бурятии возглавил историк
Общество, 23.09.2021
В Бурятии единогласно избрали нового председателя совета молодых учёных
В Бурятии заявили об археологической сенсации
В Бурятии заявили об археологической сенсации
Общество, 23.09.2021
Озвученный возраст найденной стоянки древнего человека поражает
В центре Улан-Удэ высадили 300 акаций и 200 клёнов
В центре Улан-Удэ высадили 300 акаций и 200 клёнов
Общество, 23.09.2021
Горожан просят не вытаптывать саженцы
Возле самой большой школы Улан-Удэ появится светофор
Возле самой большой школы Улан-Удэ появится светофор
Общество, 23.09.2021
Светофоры на остановках «ВАИ» и «АЗС» совместят в один комплекс

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^