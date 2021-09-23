Чита примет осенью 2022 года чемпионат России по боксу

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Для это власти Забайкалья закупят боксёрский ринг, отвечающий требованиям соревнований



Чемпионат России по боксу пройдёт в Чите осенью будущего года. Ориентировочные его даты сообщили 23 сентября на пресс-конференции федерации бокса Забайкальского края. Ожидается, что Чита станет боксёрской столицей России с 25 сентября по 5 октября 2022 года.



Специально к мероприятию будет приобретён ринг, отвечающий всем требованиям и нормам чемпионатов такого уровня, а также оборудование для трансляции, рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



- Мы уже ведём подготовку к этому крупному спортивному событию, решаются вопросы с приобретением оборудования и боксёрского ринга, приёма и размещения гостей. Но не менее важная задача – подготовить наших спортсменов к этим соревнованиям, чтобы они не просто приняли в них участие, но и стали победителями, – заявил Виталий Ломаев.



Региональной федерацией бокса, в преддверии домашнего чемпионата России, запущен проект «Бокс – за здоровое Забайкалье». По словам председателя федерации Дмитрия Ефименкова, запланированы и уже с 25 сентября начнутся мастер-классы по боксу, дворовые боксёрские турниры, открытые тренировки под руководством заслуженных тренеров.



- Мы едем в Краснокаменск, где проведём открытый ринг. Мастер-классы и встречи с именитыми спортсменами, в том числе чемпионом мира Александром Бахтиным, пройдут также в Забайкальске, Борзе, Шерловой горе, Агинском. У нас есть замечательные тренеры с хорошей квалификацией имеющие богатый опыт, так и молодые перспективные специалисты. У бокса в Забайкалье, имеющего уже столетнюю историю, потенциал для развития неисчерпаем. Наша задача – забрать детей с улицы, отвлечь от гаджетов и привести в спортзал, – поделился планами Дмитрий Ефименков.



В завершении пресс-конференции Дмитрий Ефименков поприветствовал пятикратную чемпионку первенства Европы, двукратную чемпионку первенства мира, чемпионку России, мастера спорта по боксу Марию Шишмареву. Девушка получила от федерации бокса Забайкальского края сертификат на 100 тысяч рублей, а её тренер Александр Путинцев – на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



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