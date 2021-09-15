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В школе №22 Улан-Удэ открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В школе №22 Улан-Удэ открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Торжественное открытие спортивного объекта завершилось показательными выступлениями

Сегодня, 15 сентября, в школе №22 города Улан-Удэ состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, строительство которого велось в рамках реализации национального проекта «Демография». На строительство объекта из федерального бюджета было и выделено более 34,1 млн рублей.

- Такие открытия у нас в городе уже становятся доброй традицией. Очень много спортивных площадок и стадионов было построено и отремонтировано с прошлого года в Улан-Удэ. А точнее в 2020 году открыли после реконструкции 10 объектов и 16 построили. Ещё по пяти площадкам продолжаем строительство, в том числе в трёх школах. Итого 21 новый современный спортивный объект в нашем городе. Это и универсальные спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, и стадионы, и футбольные поля, и спортзалы, и центры, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в школе №22 оборудован по периметру поля прорезиненными беговыми дорожками на 4 дорожки, прямой беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, универсальной спортивной площадкой для баскетбола и волейбола, малой хоккейной коробкой размером 20х40 м, площадкой для уличных тренажёров. Также оборудован уличный спортивный комплекс, который включает в себя брусья воркаут с упорами для отжиманий, шведскую стенку, турник с параллельным и широким хватом, трёххватный турник.

Кроме этого, здесь имеется трибуна на 100 посадочных мест. По всему периметру спортивного комплекса смонтировано освещение и видеонаблюдение, построены подпорные стенки из бетона.

- Мне вдвойне радостно, что этот спортивный стадион открывается при школе. Это значит, что на этом стадионе с утра и до вечера будут заниматься наши дети, ученики школы №22. Ведь именно в школе, на уроках физкультуры и благодаря учителям физической культуры, у наших детей прививается любовь к спорту. Я уверен, что кроме школьников, местные жители также в свободное время будут заниматься здесь физкультурой и спортом, – отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Вячеслав Дамдинцурунов.

Устройство ФОКа в школе №22 было реализовано по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Подобные комплексы открытого типа в столице Бурятии появились в школах №18 и 57, в посёлке Тулунжа, спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька», республиканском национальном лицее-интернате №1. Также оборудованы спортивные залы в школах №49 и 25 и универсальные площадки в техникумах и колледжах города.

Торжественное открытие спортивного объекта завершилось показательными выступлениями спортивных федерации республики и спортивных школ микрорайона Загорск. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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