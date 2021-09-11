В лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов
За прошедшие сутки в лесах республики пожаров не обнаружено.
Жителям напоминают: в лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов. Полный перечень мест размещён на официальном сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
В лесах запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
- курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44, - отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии нет лесных пожаров
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