В Бурятии нет лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов



За прошедшие сутки в лесах республики пожаров не обнаружено.



Жителям напоминают: в лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов. Полный перечень мест размещён на официальном сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.



Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.



В лесах запрещается:



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,

- курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44, - отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

