В Бурятии проводят конкурс рисунков о Байкале

Работы принимаются по 10 сентября



В Бурятии объявлен конкурс рисунков, посвящённый Байкалу. Мероприятие проводится среди детей от 7 до 17 лет.



На конкурс принимаются изображения рисунков в цветном исполнении на бумаге формата А4, в любой технике, с использованием средств для ручного рисования. Вместе с работами направляется информация о личных данных участника: ФИО, телефон родителя (законного представителя). Оценка работ проводится жюри и отобранные рисунки размещаются для голосования в группе Инстаграм @detsovet03.



Приём работ осуществляется до 10 сентября включительно. Работы направляются на электронную почту: detsovet03@mail.ru с пометкой «На конкурс».



Итоги конкурса будут подведены 12 сентября в 15:00 по местному времени. Победители будут награждены ценными призами и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.



Возрастное ограничение 6+

