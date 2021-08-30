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Бурятия взяла «серебро» в чемпионате «Молодые профессионалы»

Бурятия взяла «серебро» в чемпионате «Молодые профессионалы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Школьники республики успешно выступили в компетенции «Сетевое и системное администрирование»

В Уфе подвели итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – финала IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). В мероприятии приняли участие 1800 конкурсантов из 76 регионов России, и около двух тысяч экспертов.

Сборная Бурятии заняла почётное серебро по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в двух возрастных категориях:
- 11-14 лет - Глеб Х. (гимназия №14) и Кирилл Б. (гимназия №14);
- 14-16 лет - Георгий З. (СОШ №46) и Пётр М. (БРИТ).

Медальон за профессионализм в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» получила Ульяна Ершова, студент БРПК.

- Пройдя региональные и отборочные соревнования, выступив в финале национального чемпионата, ребята и их наставники показали высокий уровень профессионализма, - сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.
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