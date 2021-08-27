Принять участие в ней можно с 27 августа по 2 сентября
В Улан-Удэ ежегодная социокультурная акция «Книговорот» пройдёт в течение целой недели. Участники с 27 августа по 2 сентября могут принести в национальную библиотеку Бурятии книги, которыми хотели бы поделиться с другими. В книги можно вложить открытку или письмо новому читателю.
3 сентября в 15:00 этими книгами наполнят будку букроссинга во дворе национальной библиотеки Бурятии на улице Ербанова.
Также участники акции смогут узнать, куда же отправилась их любимая книга. Для этого нужно опубликовать своё новое приобретение у себя на странице в Instagram и отметить его @nbrb.ru. Нацбиблиотека опубликует все «отметки» у себя в аккаунте, а среди опубликовавших участников разыграет книжный приз.
Кроме этого, в одной из книг будет спрятан купон на получение приза от национальной библиотеки, а также будут подготовлены несколько книг-сюрпризов (в закрытой упаковке) для тех, кто не знает, что бы такое новенькое почитать.
Книги ждут по адресу: ул. Ербанова, 4, вход со двора, новое здание. Передать книги можно библиотекарям на стойке регистрации, сказав пароль: «Для акции «Книговорот». Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ стартовала акция «Книговорот»
Общество, Фото:
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