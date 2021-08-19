В Иркутске ждут повышение уровня рек

В верховьях Иркута вода поднялась на 88 см



Повышение уровня рек ожидается в Иркутске в течение дня. По данным гидрологического мониторинга, уровень реки Иркут за сутки вырос на 71 см, Ангары в нижнем бьефе – 22 см, Ушаковка поднялась на 12 см. Сейчас значительное увеличение наблюдается в верховьях Иркута – на 88 см.



По прогнозам специалистов, в течение дня ожидается увеличение уровня Иркута в Иркутске до отметок 290-340 см при критической отметке 320 см. Это может создать подпор на реке Ангаре. Мэр Иркутска Руслан Болотов дал поручение привести в повышенную готовность все муниципальные службы.



- МУП «ИркутскАвтодор» в ближайшее время приступит к отсыпке дополнительной дамбы в посёлке имени Горького на улице Пляжной. Сейчас уже наблюдается выход воды на прибрежных территориях. Предварительно уже обустроили на улице Пляжной вал длиной 300 метров в длину и высотой 70 см, – подчеркнул Руслан Болотов. – В готовности находятся все силы и средства. Это свыше 900 человек и 300 единиц техники. Развёрнуты пункты временного размещения.



Повышение уровня воды прогнозируется и на Ангаре. По данным Иркутского гидрометеоцентра, уровень реки в нижнем бьефе может подняться до 250 см. Уже фиксируется ухудшение обстановки в СНТ «Елизовский», СНТ «Ангара», СНТ «Озёрное», поднялась вода и в цокольном этаже ТРЦ «Яркомолл». Для обеспечения безопасности людей принято решение о закрытии парковки у островов Юность и Конный. На территории наблюдается выход воды на поверхность. Для ограничения въезда буду выставлены экипажи ГИБДД. Также в связи с подъёмом воды ограничен проход на остров Юность со стороны бульвара Гагарина и парковки возле детской железной дороги.



В настоящее время под угрозой подтопления посёлок имени Горького, 10 жилых домов по улице Иркута набережная (посёлок Мельниково), автомобильная дорога по улице Иркута набережная.



По информации Енисейского бассейнового водного управления, сбросные расходы воды на Ангаре снижены до 3000 кубометров в секунду. В таком режиме работа Иркутского гидроузла установлена до нормализации паводковой обстановки. Ранее мэр Иркутска направил письмо руководству водного управления, губернатору Иркутской области, а также министру природных ресурсов региона с просьбой снизить сброс на Ангаре.



Приведена в готовность техника, созданы резервы горюче-смазочных материалов, запасов песчано-гравийной смеси для проведения инженерной защиты.



- При осложнении обстановки жителям Иркутска необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города по телефонам: 520-112, 56-34-20, 56-34-30, - сообщает пресс-служба администрации города.

