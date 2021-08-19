 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 августа

18 августа

Популярное

В Иркутске ждут повышение уровня рек

В Иркутске ждут повышение уровня рек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В верховьях Иркута вода поднялась на 88 см

Повышение уровня рек ожидается в Иркутске в течение дня. По данным гидрологического мониторинга, уровень реки Иркут за сутки вырос на 71 см, Ангары в нижнем бьефе – 22 см, Ушаковка поднялась на 12 см. Сейчас значительное увеличение наблюдается в верховьях Иркута – на 88 см.

По прогнозам специалистов, в течение дня ожидается увеличение уровня Иркута в Иркутске до отметок 290-340 см при критической отметке 320 см. Это может создать подпор на реке Ангаре. Мэр Иркутска Руслан Болотов дал поручение привести в повышенную готовность все муниципальные службы.

- МУП «ИркутскАвтодор» в ближайшее время приступит к отсыпке дополнительной дамбы в посёлке имени Горького на улице Пляжной. Сейчас уже наблюдается выход воды на прибрежных территориях. Предварительно уже обустроили на улице Пляжной вал длиной 300 метров в длину и высотой 70 см, – подчеркнул Руслан Болотов. – В готовности находятся все силы и средства. Это свыше 900 человек и 300 единиц техники. Развёрнуты пункты временного размещения.

Повышение уровня воды прогнозируется и на Ангаре. По данным Иркутского гидрометеоцентра, уровень реки в нижнем бьефе может подняться до 250 см. Уже фиксируется ухудшение обстановки в СНТ «Елизовский», СНТ «Ангара», СНТ «Озёрное», поднялась вода и в цокольном этаже ТРЦ «Яркомолл». Для обеспечения безопасности людей принято решение о закрытии парковки у островов Юность и Конный. На территории наблюдается выход воды на поверхность. Для ограничения въезда буду выставлены экипажи ГИБДД. Также в связи с подъёмом воды ограничен проход на остров Юность со стороны бульвара Гагарина и парковки возле детской железной дороги.

В настоящее время под угрозой подтопления посёлок имени Горького, 10 жилых домов по улице Иркута набережная (посёлок Мельниково), автомобильная дорога по улице Иркута набережная.

По информации Енисейского бассейнового водного управления, сбросные расходы воды на Ангаре снижены до 3000 кубометров в секунду. В таком режиме работа Иркутского гидроузла установлена до нормализации паводковой обстановки. Ранее мэр Иркутска направил письмо руководству водного управления, губернатору Иркутской области, а также министру природных ресурсов региона с просьбой снизить сброс на Ангаре.

Приведена в готовность техника, созданы резервы горюче-смазочных материалов, запасов песчано-гравийной смеси для проведения инженерной защиты.

- При осложнении обстановки жителям Иркутска необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города по телефонам: 520-112, 56-34-20, 56-34-30, - сообщает пресс-служба администрации города.
Иркутск уровень воды река Ангара паводок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье выплаты пострадавшим от паводков завершат до 1 сентября
В Забайкалье выплаты пострадавшим от паводков завершат до 1 сентября
Общество, 19.08.2021
Общая потребность на предоставление выплат составила около 410 миллионов рублей
Усть-Ордынский борец стал призёром первенства мира
Усть-Ордынский борец стал призёром первенства мира
Общество, 19.08.2021
Фёдор Балтуев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг
В Бурятии отметили Преображение Господне
В Бурятии отметили Преображение Господне
Общество, 19.08.2021
В народе праздник также называется Яблочным Спасом
В Иркутске ждут повышение уровня рек
В Иркутске ждут повышение уровня рек
Общество, 19.08.2021
В верховьях Иркута вода поднялась на 88 см
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
В горах Бурятии ожидается мокрый снег
Общество, 19.08.2021
Жителей республики предупреждают о непогоде
Лучники Бурятии взяли три золота домашнего чемпионата России
Лучники Бурятии взяли три золота домашнего чемпионата России
Общество, 19.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финальной части чемпионата России по стрельбе из лука
В Бурятии сельхозучасток зарос четырёхметровыми деревьями
В Бурятии сельхозучасток зарос четырёхметровыми деревьями
Общество, 19.08.2021
Земля не использовалась по назначению более десяти лет
На Левом берегу в Улан-Удэ откачивают паводковые воды
На Левом берегу в Улан-Удэ откачивают паводковые воды
Общество, 19.08.2021
Хозяева нескольких домов не могут проехать к своим участкам
В Братске нашли и наказали любителя езды про тротуарам
В Братске нашли и наказали любителя езды про тротуарам
Общество, 19.08.2021
Нарушителя выявили благодаря соцсетям
В дом к улан-удэнцу залетела сова
В дом к улан-удэнцу залетела сова
Общество, 19.08.2021
Пользователи Сети спорят, хорошая или плохая это примета
Бурятский лама объяснил, почему чётки нельзя брать немытыми руками
Бурятский лама объяснил, почему чётки нельзя брать немытыми руками
Общество, 19.08.2021
Буддисты верят, что начитанные на чётках мантры создают хорошую энергетическую силу
В Бурятии ожидаются сильные дожди
В Бурятии ожидаются сильные дожди
Общество, 19.08.2021
По оценке метеоролога, может выпасть до 50% месячной нормы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^