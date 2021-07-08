На вокзале и в аэропорту Иркутска появятся пункты ПЦР-диагностики

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Свою работу они начнут уже на следующей неделе



В терминале внутренних авиалиний Иркутского аэропорта и на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский в понедельник, 12 июля, начнут работать пункты забора биоматериала для ПЦР-диагностики COVID-19. Пройти тестирование там смогут все желающие, результаты можно будет получить на электронную почту в течение 24 часов. Также прорабатывается вопрос организации пункта ПЦР-тестирования на автовокзале Иркутска. Об этом рассказали во время заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.



Как пояснили в АО «Международный Аэропорт Иркутск», сдать анализ на ПЦР-тестирование уже могут пассажиры рейсов, прибывающих из-за границы. В терминале международных авиалиний в момент прибытия заграничного рейса разворачивают пункт приёма биоматериала для ПЦР-диагностики COVID-19, для удобства пассажиров работают до трёх бригад лаборатории «Юнилаб», результат теста готовится в течение суток.



Напомним, с 12 июля для заселения в санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации лицам старше 18 лет потребуется представить один из документов, подтверждающих получение первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против коронавируса, а с 1 августа – документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19 или отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа. Те, кто перенёс коронавирус, могут предоставить справку медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

