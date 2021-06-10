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На Байкале мигрирующих косуль ждёт масса опасностей

На Байкале мигрирующих косуль ждёт масса опасностей
Общество,  Фото:Байкальский заповедник, из архива
Особенную осторожность просят проявить водителей

В Прибайкальском национальном парке зафиксированы факты ежегодной сезонной миграции косуль. Жизнь десятков животных может оказаться под угрозой: их путь проходит вблизи населённых пунктов, через реку и оживлённую автотрассу. Речь о Байкальском тракте, на котором всех водителей просят быть особо внимательными и осторожными.

- Процесс миграции происходит ежегодно в начале лета. Копытные повинуются инстинкту и выбирают для преодоления реки наиболее узкое её место в районе посёлков Никола и Ангарские хутора, но даже там им приходится плыть не менее 400-500 метров в холодной воде и бороться с сильным течением. И хорошо, если при этом не окажется поблизости браконьеров на лодке, - отмечает Татьяна Десятова, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Сумевшие преодолеть водную преграду, обессиленные животные выбираются на берег, где их поджидают новые опасности, главная из которых – безнадзорные собаки. Тем копытным, которые смогут избежать встречи с собаками, предстоит найти проходы в плотной застройке береговой линии и перейти дорогу, не попав под автомобиль.

- Чтобы помочь животным пройти миграционный путь с наименьшими потерями, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» усиливает патрулирование береговой линии и акватории. В этом содействуют сотрудники МЧС, ГИМС, МВД. Направлена заявка на отлов безнадзорных собак в населённых пунктах Листвянского муниципального образования, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».

Автомобилистов попросили быть готовыми к появлению животных на проезжей части на 55-57 км Байкальского тракта и снижать скорость на этом участке.

- Если при столкновении с животным водитель не остановился, не вызвал ГИБДД, а скрылся с места ДТП, то его действия подпадают под санкции КоАП ч.2 ст. 12.27 (лишение права управления до 1,5 лет и арест на 15 суток), - предупредили здесь.

Ущерб, нанесённый природе уничтожением одной особи косули, исчисляется от 40 до 280 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств и места уничтожения, а также пола погибшего животного.

Байкал косуля дикие животные
 
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